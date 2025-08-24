35 миттєвостей українського спорту

24 серпня – День незалежності України

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Спорт в Україні – це явище, яке здатне об'єднувати людей, як у миті легендарних перемог, так і в часи прикрих поразок. Спорт став однією з найяскравіших візитівок нашої держави у світі – від перших олімпійських медалей під синьо-жовтим прапором до тріумфів, які об’єднували мільйони людей у моменти радості та віри.

Журналісти "Чемпіона" спробувала згадати найяскравіші миттєвості українського спорту у форматі "один рік – одна подія". Це не просто перемоги чи рекорди, це символи епохи, які показують шлях країни та силу її чемпіонів.

Цей текст – це не рейтинг, і не істина в останній інстанції. Це привід нагадати, що попри всі негаразди та труднощі український спорт живе, а українські спортсмени продовжують підкорювати найбільші арени світу.

1991. Заснування Федерації футболу України

13 грудня 1991 року Федерація футболу України сказала остаточне "Прощавай" СРСР і оголосила про свою незалежність. "Ми виконали свої зобов'язання перед Радянською федерацією і припиняємо своє в ній членство", – лунало в заяві, яку підтримали всі 74 члени ради організації. Першим президентом обрали ексворотаря Динамо Віктора Баннікова. До дебютного матчу збірної України залишалося трохи менш як п'ять місяців, до дебюту в єврокубках – трохи більше, ніж пів року.

1992. Перший гімн України на Олімпіаді

Зважаючи на те, що заснований у 1990 році НОК України ще не став повноцінним членом міжнародної спільноти, українські спортсмени на Олімпіаді-1992 у Барселоні виступали в об'єднаній команді й під прапором МОК. Але для переможців індивідуальних змагань дозволили включити гімн рідної країни та вже 29 липня над Барселоною звучав Гімн України після перемоги Олега Кучеренка у фіналі з греко-римської боротьби. Наступного дня славень звучав на честь звитяги гімнастки Тетяни Гуцу.

1993. Рекорд Сергія Бубки в Донецьку

Сергій Бубка став першим легкоатлетом, якому підкорилося висота вище 6 метрів у стрибках з жердиною. З 1985 року Бубка вперше взяв планку в шість метрів і рік у рік ставив все нові рекорди. В 1993 році на змаганнях у Донецьку спортсмен стрибнув на рекордні 6,13 м у приміщенні. Це досягнення протрималося майже 21 рік і було побито французом Рено Лавіллені у 2014 році, також у Донецьку.

1994. Олімпійське золото Оксани Баюл

На Олімпійських іграх в Ліллегаммері фігуристка Оксана Баюл стала першою офіційною золотою медалісткою для незалежної України. В 1992 році українці вже брали "золото" в Барселоні, але тоді виступи проводилися під нейтральним прапором, тому саме Баюл заведено вважати першою. Після завершення довільної програми Оксана не змогла стримати емоції, розплакавшись у прямому етері.

1995. Світовий рекорд Інеси Кравець

Дніпрянка Інеса Кравець на чемпіонаті світу у шведському Гетеборзі відлетіла на космічні 15,50 у потрійному стрибку, перевершивши попередній світовий рекорд одразу на 39 см. Рекорд Кравець став одним із найбільш довготривалих в історії королеви спорту. Лише на Олімпійських іграх у Токіо венесуелка Юлімар Рохас зуміла покращити результат українки.

1996. Олімпійські ігри в Атланті

Ігри в Атланті стали першими для українських спортсменів з оголошення Незалежності. У медальному заліку українці посіли 9 місце. У доробку "синьо-жовтих" спортсменів 23 медалі: 9 золотих, 2 срібні та 13 бронзових. Перше історичне "золото" здобув борець греко-римського стилю В’ячеслав Олійник, останню в Атланті – Володимир Кличко.

Володимир Кличко із золотом Атланти-1996

1997. Нищівна перемога Динамо над Барселоною

Восени 1996-го немов грім серед ясного неба пролунала новина про повернення в Динамо Валерія Лобановського. Легендарний тренер очолив Динамо 1 січня 1997 року, а вже восени кияни гучно увірвалися в Лігу чемпіонів, за підсумками групового етапу вийшли в плейоф, а апогеєм всього цього стало приниження Барселони. Динамівці двічі знищили каталонців із загальним рахунком 7:0. А уся футбольна Європа знову почала говорити про геній славетного тренера.

1998. Перемога збірної України з футболу над Росією

Майже 27 років тому, 5 вересня 1998-го, на НСК Олімпійський збірна України здобула одну з найважливіших і найбільш емоційних перемог у своїй історії. Понад 80 тисяч глядачів, голи Попова, Скаченка та Реброва (у відповідь були м’ячі Варламова та Онопка) назавжди увійшли в історію вітчизняного футболу. Згодом, через рік, у Москві гол Шевченка поставить на коліна Філімонова та "Лужники", залишивши збірну Росії поза плейоф Євро-2000.

1999. Динамо в півфіналі Ліги чемпіонів

Легендарний сезон столичного клубу в історії незалежної України. Динамо розпочало кампанію з першого кваліфікаційного раунду, обігравши валлійський Баррі Таун 8:0 (другий матч 2:1). Далі була важка дуель зі Спартою, в якій кияни перемогли лише по пенальті.

У групі кияни виглядали явно цікавіше, хоча початок був таким собі – два очки в трьох стартових турах. Але потім перемоги над Арсеналом, Панатінаїкосом та Лансом вивели команду Лобановського у чвертьфінал! А фантастичні 1:1 та 2:0 проти мадридського Реала – до півфіналу.

Getty Images

Та команда заслуговувала на фінал, і 3:1 проти Баварії по ходу першого матчу є яскравим тому підтвердженням. На жаль, мюнхенці вирвали нічию, а у матчі-відповіді перемогли 1:0. Шевченко ж тоді став найкращим бомбардиром турніру й відправився до Мілана.

2000. Срібло жіночого чемпіонату Європи з гандболу

Друге місце на континентальній першості у Румунії поки є найвищим досягненням жіночої збірної України з гандболу. Під керівництвом Леоніда Євтушенка національна команда виграла свою групу у фінальній частині та вийшла на Росію у півфіналі. У принциповому матчі українки перемогли 28:24, а рефері двічі діставав червону картку. Битву за "золото" збірна України програла угоркам лише в екстратаймі! Основний час зафіксував рахунок 26:26, а фінальний – 30:32.

2001. Медведенко вперше став чемпіоном НБА

2001 рік ознаменувався історичною подією для нашого спорту: вперше український баскетболіст став чемпіоном НБА – найпрестижнішої ліги світу. Це досягнення підкорилося центровому Станіславу Медведенку, який виступав за Лос-Анджелес Лейкерс, де грали легендарні Шакіл О’Ніл та Кобі Браянт. І нехай наш баскетболіст мав тоді не так і багато ігрового часу, але отримав чемпіонський перстень за перемогу в НБА.

Станіслав Медведенко Getty Images

До речі, у 2002-му Лейкерс з українським центровим у складі повторили свій історичний успіх. Ще ціннішими обидва чемпіонські персні робить те, що Медведенко продав їх на благодійному аукціоні, а кошти пішли на підтримку постраждалим від війни. Понад 20 років Станіслав був єдиним українцем, який вигравав НБА. І лише у 2024 році це досягнення зумів повторити Святослав Михайлюк.

2002. Пономарьов переміг Іванчука і став першим українським чемпіоном світу з шахів

З 27 листопада по 23 грудня тривав матч за чемпіонство світу з шахів, у якому зустрілись Руслан Пономарьов та Василь Іванчук. Примітно, що сам поєдинок відбувався у Москві й уперше в історії фіналістами були двоє українців. Тоді ФІДЕ тільки шукало оптимальне рішення для визначення найкращого шахіста світу – турнір відбувався за нокаут-системою, а фінал грався протягом вісьмох партій.

Василь Іванчук та Руслан Пономарьов

У підсумку, Пономарьов у прагматичному та надійному стилі переграв Іванчука та став першим українцем-чемпіоном світу з шахів. До того ж Пономарьов був наймолодшим в історії чемпіоном світу, здобувши звання у віці 18 років – його було побито лише у 2024-му Гукешем Доммараджу. Серед чоловіків Україна після цього не мала представників у фінальному матчі, а серед жінок чемпіонками ще ставали Марія Музичук (2015) та Анна Ушеніна (2012).

2003. Бій Віталія Кличка з Ленноксом Льюїсом

21 червня 2003 року Віталій Кличко та Леннокс Льюїс провели один із найкращих боїв важкої ваги у 21 сторіччі. Українець дізнався про поєдинок лише за 12 днів, однак зумів влаштувати справжню рубку британському чемпіону. Попри технічну поразку (рефері зупинив бій через глибоке розсічення), публіка вважала переможцем киянина, який, до речі, лідирував на суддівських записках на момент зупинки бою.

2004. Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч

Восени 2004-го видання France Football оголосило Андрія Шевченка новим володарем Золотого м’яча. Український нападник Мілана випередив в опитуванні португальця Деко та бразильця Роналдінью. У 2004-му Мілан з Шевченком виграли Серію А, що і стало вирішальним у визначенні найкращого футболіста Європи.

Андрій Шевченко Getty Images

2005. Сергій Дзинзирук став чемпіоном світу

Наприкінці 2005 року Сергій Дзинзирук став чемпіоном світу за версією WBO в першій середній вазі (до 69,8 кг), перемігши тогочасного володаря титулу Даніеля Сантоса з Пуерто-Рико. Українець відправив суперника в нокдаун у восьмому раунді, проте Сантос зумів піднятися. За підсумком бою судді віддали перемогу і пояс Дзинзируку. Наступні п’ять років Сергій успішно проводив захист титулу.

2006. Україна дійшла до 1/4 чемпіонату світу з футболу

Чемпіонат світу 2006 став для України першим великим футбольним турніром: після невдалих спроб у відборах, команда Олега Блохіна напряму здобула путівку, випередивши у кваліфікації зокрема Грецію, яка була чинним чемпіоном Європи. У групі після 0:4 від Іспанії "синьо-жовті" реабілітувалися перемогами над Саудівською Аравією (4:0) і Тунісом (1:0), вийшовши в плейоф. А в 1/8 фіналу проти Швейцарії долю путівки до чвертьфіналу визначила серія пенальті: Шовковський відбив два удари, ще один влучив у поперечку – 3:0 – Україна у вісімці найсильніших збірних планети.

2007. Бронза Андрія Дериземлі на чемпіонаті світу з біатлону

Український біатлон довгий час асоціювався з жіночими успіхами – це частково пояснюється тим, що у чоловічому – конкуренція завжди зашкалювала. Проте це не завадило Андрію Дериземлі вписати своє ім'я в історію, ставши бронзовим призером спринту на чемпіонаті світу, що проходив в Антгольц-Антерсельві. За 4 роки до того Андрій виграв на італійській трасі золоту медаль Кубку світу, тріумфувавши в мас-старті, тож сенсаційним той успіх точно не був.

Андрій Дериземля Getty Images

2008. Золото українських шаблісток на Іграх у Пекіні

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у фіналі Олімпійських ігор у Пекіні протистоїть господаркам і фавориткам турніру. Рахунок 40:36 на користь китаянок. Останній двобій. У вирішальний момент на доріжку виходить 17-річна Ольга Харлан і наносить 9 (!) уколів поспіль. Україна уже попереду – 44:40. Домашні трибуни женуть китаянок уперед, тиснуть на юну українку і, здавалося б, зуміли зламати її психологію – 44:44. Проте Харлан була зовсім іншої думки. Вирішальний укол – і золоті медалі в українок. Саме 14 серпня 2008 року світ дізнався про "Вовченя з Миколаєва".

Ольга Жовнір, Ольга Харлан, Галина Пундик та Олена Хомрова Getty Images

2009. Шахтар виграв Кубок УЄФА

У сезоні 2008/09 відбувся останній розіграш Кубку УЄФА, який з нового сезону став відомою зараз Лігою Європи. Той сезон запам’ятався вболівальникам виступами українських клубів, які високо піднялися по сітці, а донецькому Шахтарю вдалося підняти трофей над головою. До Кубку УЄФА "гірники" перейшли з Ліги чемпіонів і розпочали виступи одразу з 1/16 фіналу.

Шляхом до успіху команда Луческу пройшла Тоттенгем, московський ЦСКА, Марсель та Динамо Київ в епічній дуелі (1:1, 1:2). У фіналі був Вердер, гол Жадсона на 97-й і сльози радості українських футбольних уболівальників.

2010. Українці вдруге виграли Шахову Олімпіаду

У 2010 році українські шахісти знову тріумфували у Росії – на цей раз національна команда на чолі з Василем Іванчуком за першою шахівницею впевнено виграла Олімпіаду. На турнірі "жовто-синіх" представляли також вже ексчемпіон світу Руслан Пономарьов, Павло Ельянов та Олександр Моїсеєнко, а Заур Мамедов був резервістом. Збірна України пройшла турнір дуже впевнено, не зазнавши жодної поразки за 11 турів – 19 очок з 22 можливих. Ще один приємний момент змагання – роком раніше Сергій Карякін змінив громадянство на російське та разом зі своєю збірною залишився позаду на другому місці.

2011. Брати Клички зібрали всі чемпіонські пояси

2 липня в Гамбурзі Володимир Кличко переміг британця Девіда Хея та відібрав у того пояс WBA. Отже, головна мрія Кличків – зібрати в себе усі найпрестижніші чемпіонські пояси у важкій вазі – стала реальністю. Володимир – чемпіон за версіями WBA, WBO та IBF, Віталій – WBC. І хоча жоден з Кличків так і не став абсолютним чемпіоном, для них, вочевидь, ця формальність була не настільки важливою, як розділити тріумфальну мить із братом.

Віталій та Володимир Клички Getty Images

2012. Євро-2012 в Україні

Восени 2007 року УЄФА ухвалила рішення про проведення Євро-2012 в Україні та Польщі. Попри невдалий виступ "синьо-жовтих", той турнір назавжди залишиться у спогадах, а перемога в стартовому матчі над шведами з дублем Шевченка золотими літерами вписана в літопис вітчизняного футболу.

Андрій Шевченко святкує гол у ворота збірної Швеції на Євро-2012 Getty Images

2013. Донбас виграв Континентальний кубок

На початку 2013 року Донецьк приймав суперфінал Континентального кубку, а ХК Донбас потрапив до суперфіналу як команда-господар турніру. Основним суперником був французький Руан, якому донеччани програли в суперфіналі рік перед цим 2:5. Також до фіналу вийшли переможці попередніх раундів італійський Больцано та Металург з Білорусі. Жодних шансів команда з Донецька не залишила своїм опонентам: три перемоги з різницею 11:1! В останньому турі був знищений той же Руан 7:1.

2014. Золото українських біатлоністок на Олімпіаді в Сочі

У 2014 році українські біатлоністки Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна виграли золоті медалі в жіночій естафеті на Олімпійських іграх 2014, що проходили у російському Сочі. Українки, поєднавши влучну стрільбу з хорошим лижним ходом, підтвердили статус одних із фавориток і подарували уболівальникам неймовірні емоції та історичну першу золоту олімпійську нагороду для України.

Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна Getty Images

2015. Дніпро у фіналі Ліги Європи

2015 рік знаменувався єврокубковою казкою Дніпра. Перед цим восени команда Мирона Маркевича невдало стартувала у кваліфікації Ліги чемпіонів, потім не без фарту вийшла з групи Ліги Європи. Проте на стадії плейоф набрала неймовірних обертів, залишивши за бортом турніру Олімпіакос, Аякс, Брюгге та Наполі. І лише у драматичному варшавському фіналі дніпряни поступилися іспанській Севільї (2:3), зоставшись без омріяного трофея. Однак емоції від того сезону назавжди житимуть у пам'яті вболівальників.

Євген Коноплянка, Руслан Ротань та Лео Матос у фіналі проти Севільї Getty Images

2016. Золото Юрія Чебана на Олімпіаді в Ріо

Юрій Чебан їхав на Олімпіаду-2016 як чемпіон Лондона-2012 та бронзовий призер Пекіна-2008, але його шлях до другої золотої нагороди був драматичним. На ЧС-2015 він провалився, посівши 9 місце й фактично втративши шанс на Ігри, однак отримав квоту завдяки відмові суперника. У Ріо спершу система помилково відправила його у втішний фінал, але після протесту він потрапив у вирішальний заїзд. Там Чебан шаленим ривком вирвав перемогу й здобув неймовірне за драматургією золото для України.

2017. Еліна Світоліна у трійці кращих тенісисток світу

11 вересня 2017 року Еліна Світоліна піднялася на 3 сходинку в рейтингу WTA. Встановивши історичну планку для українських тенісистів і тенісисток. Далі буде перемога в Підсумковому турнірі, безліч інших титулів, але статус третьої ракетки світу поки залишається недосяжним для представників України.

Еліна Світоліна Getty Images

2018. Олександр Абраменко став чемпіоном Олімпіади-2018

Олександр Абраменко відкрив спортивний рік перемогою на Іграх у Пхьончхані. Один з лідерів Кубку світу виграв золото в суперфіналі змагань з лижної акробатики. Олександр виконав стрибок Back Full-Full-Double Full і набрав найкращу суму балів – 128,51, випередивши представників збірної Китаю та Росії. Та медаль стала єдиною для України на ОІ-2018, а в кінці календарного року Абраменко отримав звання найкращого спортсмена України.

2019. Україна виграла чемпіонат світу з футболу U-20

Молодіжна збірна України під керівництвом Олександра Петракова тріумфувала в Польщі, здобувши "золото" Мундіалю. У фіналі у Лодзі була обіграна збірна Південної Кореї. Цікаво, що українці пропустили вже на п’ятій хвилині з пенальті, але згодом дубль Супряги й гол Цітаїшвілі принесли першу перемогу в історії для нашої країни на турнірі подібного рівня. Багато гравців з тієї команди є гравцями національної збірної, зокрема Лунін, Бондар, Конопля та Попов.

УАФ

2020. Пандемія COVID-19

Пандемія коронавірусу вплинула абсолютно на усі види спорту, українські спортсмени не виняток. У 2020-му мали відбутися футбольний Євро-2020 та Олімпійські в Токіо, але обидва турніри були перенесені на наступний рік. Важко сказати, якими б були результати українців, якби турніри відбулися вчасно.

У Токіо збірна України здобула 19 медалей, серед них одна золота у Жана Беленюка. Чемпіонат України з футболу був перерваний і дограний вже влітку без вболівальників, тріумфував тоді донецький Шахтар, який був незмінним лідером протягом сезону.

2021. Україна в 1/4 фіналу Євро-2020

Чемпіонат Європи 2020 з футболу, зіграний у 2021-му, став найуспішнішим для збірної України: команда Андрія Шевченка вперше дійшла до 1/4 фіналу. У групі українці програли Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1), але перемога над Північною Македонією (2:1) дозволила вийти далі з третього місця. В 1/8 фіналу проти Швеції вирішальним став гол Артема Довбика у компенсований час екстратайму – 2:1 та історична путівка до чвертьфіналу.

Getty Images

2022. Український спорт вижив в умовах повномасштабного вторгнення

Попри війну та постійні обстріли, український спорт не лише вижив, а й зберіг обличчя на світовій арені. Того року були індивідуальні успіхи спортсменів, перемоги на рівні збірних, професійних команд.

Головне, що з'явилося розуміння того, як в умовах війни проводити змагання та чемпіонати саме в Україні, що дозволило займатися улюбленою справою багатьом талановитим юнакам та зберегти роботу спортсменам і тренерам.

Військовий завдав символічний удар перед стартом першого матчу УПЛ-2022/23 ФК Шахтар

2023. Магучіх стала чемпіонкою світу

Ярослава Магучіх неймовірно провела наступний 2024 рік. Виграла майже всі змагання, встановила світовий рекорд, здобула золоту медаль Олімпійських ігор. Але початком домінації Магучіх можна вважати 2023 рік, коли вона завоювала своє перше золото чемпіонату світу. До цього вона двічі поспіль вигравала "срібло".

2024. Україна здобула бронзу на чемпіонаті Європи з футзалу

2024 рік був вкрай багатим на спортивні здобутки України. Тут і перемоги на Олімпійських іграх, і два тріумфи Олександра Усика, і рекорд Магучіх. Всі ці події заслуговують на те, щоб їх виділити. Але також була перша в історії медаль чемпіонату світу з футзалу.

Збірна України неймовірно провела турнір, мала серйозні шанси на "золото", але їх зупинила Бразилія. У матчі за "бронзу" "синьо-жовті" розгромили Францію та здобули історичну медаль. Після цього Україна продовжила свою переможну ходу, не програвши жодної гри у кваліфікації до Євро-2026. І тепер команда є одним з головних фаворитів на перемогу.

2025. Усик втретє став абсолютним чемпіоном

Ми вже згадали про Усика у попередньому блоці, адже він вперше здобув титул абсолютного чемпіона в гевівейті. Але у 2025-му він нокаутував Даніеля Дюбуа в 5-му раунді та став першим дворазовим абсолютним чемпіоном в надважкій вазі з часів Мохаммеда Алі.

Ще одним досягненням Усика є те, що цей титул абсолюта є для нього третім у кар'єрі. Усик – лише другий в історії боксер, який зумів завоювати всі пояси в крузервейті та надважкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда.