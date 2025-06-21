Коли закінчилася епоха Льюїса і почалася ера Кличків: тисячі безплатних квитків, 60 швів та незакінчена справа

21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі відбувся поєдинок Леннокс Льюїс – Віталій Кличко, який було визнано американським журналом Ринг спочатку – боєм року, а потім – і десятиріччя. Упевнений, сотні тисяч українців, які дивилися трансляцію мегафайту, і досі з ностальгією пригадують цей поєдинок. Поєдинок став своєрідним рубіконом, який розділив важку вагу профі-боксу на епоху Льюїса та еру Кличків.

Навряд чи в Україні в липні-серпні 2003 року був хтось популярнішим за Віталія Кличка.

"Ми випадково побачили Віталія в одному з київських ресторанів через декілька тижнів після бою з Льюїсом, – розповідає мені знайомий фан боксу Василь. – Усі відвідувачі та працівники закладу завмерли й дивилися на нього, як на інопланетянина. Кожні 5-10 хвилин до стола з Віталієм підходила офіціантка, яка підносила записки. Більшість з них були від дівчат. У записці зазвичай було ім’я і номер телефону. Мовляв, буду чекати дзвінка. Віталій на той час вже був одружений і мав двох дітей, але одна частина жінок продовжувала плутати його з молодшим братом-холостяком Володимиром, а інша взагалі не брала цей факт до уваги. У мене ця картинка прямо закарбувалася в пам’яті – офіціантка постійно підходить до стола з Кличком і передає записки. Знову і знову".

11 друзів Оушена та шанс усього життя

Уперше про можливий бій одного з братів проти Леннокса Льюїса заговорили ще у 2000-му. У суперники, щоправда, "сватали" Володимира – він став чемпіоном за версією WBO, перемігши Кріса Берда. Боксери познайомилися під час зйомок фільму "11 друзів Оушена". В одній зі сцен на рингу казино і відбувся бій між Льюїсом та Володимиром Кличком. Після чого Леннокс зробив голосну заяву, що бажає бачити обох братів у своєму меню – "одного я з'їм на сніданок, іншого – на обід".

У листопаді 2001 року Льюїс нокаутував в 4 раунді американця Хасима Рахмана. А в червні 2002-го нокаутував у 9 раунді Майка Тайсона, прайм якого залишився далеко позаду. Віталій в листопаді 2002 року нокаутував Ларрі Дональда і став офіційним претендентом на титул Леннокса.

На той час у 37-річного британця була можливість провести вільний захист, де він міг вибрати будь-якого суперника з топ-10 рейтингу. Леннокс зупинив свій вибір на канадцю Кірку Джонсоні. Контракт на бій з Віталієм Кличком теж було підписано, але в ньому не була вказана дата проведення поєдинку. Попередньо бій планувався на грудень 2003 року. 21 червня Віталій повинен був провести 10-раундовий поєдинок з американцем Седриком Босвеллом в андеркарді Льюїс – Джонсон.

Однак 30 травня Кірк Джонсон під час спарингу отримав травму ребра. Команда Джонсона тримала цей факт у таємниці аж до 5 червня, адже для Кірка це мав бути бій усього життя. І коли стало зрозуміло, що канадець не зможе вийти в ринг 21 червня, його менеджер повідомив про це організатора боксерського вечора, промоутера Гері Шо (Gary Shaw). Гері швидко погодив кандидатуру українця з командою Льюїса та бродкастером – телеканалом HBO. Бій Льюїс – Кличко було оголошено в понеділок 9 червня 2003 року, тобто за 12 днів...

"Я був здивований, коли Леннокс вибрав собі в суперники Кірка Джонсона. Я був здивований знову, коли дізнався, що Кірк отримав травму. Тепер я ще більш здивований. Для мене бій із Ленноксом – мрія всього життя. Дуже радий, що це станеться. Щоб зробити з Льюїса котлету по-київськи, мені потрібен тиждень спарингів з партнером, який за манерою бою нагадував би англійця", – не приховував своїх емоцій чинний мер Києва.

Седрик Босвелл, який мав на руках підписаний контракт на поєдинок з Віталієм, почав протестувати проти проведення. Йому запропонували 15 тисяч доларів компенсації, яка американця влаштувала.

Андердог Кличко

Варто пригадати ситуацію, у якій опинилися брати Клички в той момент.

Напередодні бою Володимира Кличка проти нині покійного Коррі Сандерса НВО підписав контракт з компанією Universum Box Promotion, яка представляла інтереси українців. Причому пріоритетом для американського телеканалу був 26-річний Володимир, якого НВО рахував майбутнім домінантним чемпіоном гевівейту. Проте молодший сплутав усі карти, несподівано програвши 8 березня 2003 року Коррі Сандерсу. Нагадаю, південноафриканець тоді відправив Володимира у важкий нокаут. Та поразка стала для Кличка-молодшого болючою та відкотила його далеко назад.

Через лічені місяці після цього Кличко-старший погоджується на бій зі Льюїсом.

Українець є андердогом (аутсайдером) поєдинку. Котирування на перемогу Леннокса – 4:1 (простіше – 1,25). Для братів Кличків на кону стоїть дуже багато – якщо програє і Віталій, це буде подвійний удар по їхньому боксерському бренду.

"Кличко викликав мене на бій вже надто довго. Однак у нього попереду величезні проблеми. Він мав бути обережним зі своїми бажаннями. 21 червня він зрозуміє, що це таке – бути у рингу зі справжнім чемпіоном світу. Кличко відкусив надто великий шматок, щоб прожувати його. Він ще не здогадується, на які неприємності він нарвався", – заявив Льюїс напередодні бою.

На передматчевій пресконференції про перемогу свого підопічного у п'ятому раунді розповів тренер Леннокса – Емануель Стюард. Він пояснив свій прогноз тим, що Льюїс завжди виступає краще проти високорослих суперників. Також припустив, що обидва боксери почнуть бій дуже агресивно, але зауважив: "Віталій не знатиме, куди втекти на рингу".

Віталій Кличко та Леннокс Льюїс Getty Images

Пройде зовсім небагато часу і Стюард розпочне роботу з Володимиром Кличком. Вони будуть працювати разом довгих 8 років, до самої смерті легендарного американського тренера.

4868 безплатних квитків

Тим часом, поєдинок не викликає великого ажіотажу в Лос-Анджелесі. Віталій Кличко на той момент ще не настільки популярний у США. Це й не дивно, попередній бій Леннокс провів з Майком Тайсоном.

Згідно з даними атлетичної комісії штату Каліфорнія, на Льюїс – Кличко за повною ціною було продано 7455 квитків. 1024 було продано зі знижкою, а 4 868 – роздано. 2581 квиток увійшов до спонсорських пакетів.

А ось рейтингам телетрансляції бою боси НВО точно зраділи. У прямому етері поєдинок подивилися 4,6 мільйона домогосподарств. Це був бій з найвищим рейтингом на каналі з часів поєдинку Оскара де ла Хої проти Оби Карра, який відбувся 22 травня 1999 року.

І глядачі на арені, і телеглядачі точно залишилися задоволеними видовищністю поєдинку. Віталій атакував, Леннокс відповідав. Уже в 3 раунді британець наніс Кличку розсічення (яке у підсумку й визначило долю бою) під лівим оком, з якого дуже рясно полилася кров. Після шостого раунду рефері поєдинку, за порадою лікаря, вирішив припинити бій. У Віталія були відкриті дві великі січки – одна над лівим оком, інша на лівій щоці, а також йшла кров із рота. У Льюїса був розсічений ніс, а його ліва сторона обличчя здавалася однією великою пухлиною.

Віталій Кличко проти Леннокса Льюїса, 2003 рік Getty Images

Доктор Пол Воллес сказав рефері зупинити бій через поріз над лівим оком Кличка.

"Я попросив Віталія подивитися на мене, і коли він підняв голову, його повіка закрила поле зору. Кличку довелося повернути головою, щоб мене побачити. Якби його вдарили правим згори, він міг би не побачити удару. Це була небезпечна ситуація для здоров’я боксера" – так згодом прокоментує своє рішення доктор Пол Воллес.

Отже, Віталію присудили поразку технічним нокаутом. Варто зазначити, що на момент зупинки бою, українець вигравав на всіх трьох суддівських записках із рахунком 58:56 (4:2 – за раундами).

60 швів у роздягальні

Як показав час, попри емоції українців, лікар біля рингу відпрацював професійно. Вдумайтесь, щоб залатати розсічення під лівим оком Віталія та лівого повіку, доктор Боб Фішер прямо в роздягальні наклав Кличку понад шістдесят (!!!) косметичних швів. Усього в українця було чотири порізи на обличчі та один – у роті.

Віталій Кличко після бою з Ленноксом Льюїсом Getty Images

Але публіка точно не вважала Віталія переможеним. Абсолютна більшість фанів вважала, що корону британцю врятувала лише зупинка поєдинку лікарем.

Показовими є питання, які Ленноксу поставив експерт та коментатор НВО Ларрі Мерчант в рингу відразу після бою.

Мерчант: І, Ленноксе, що ти зараз скажеш?

Льюїс: Що я маю сказати?.

Мерчант: Ти маєш розповісти, що сталося у шести раундах.

Льюїс: Я не знаю, чого ти хочеш.

Мерчант: Ти говорив перед боєм, що жоден із братів Кличків – не конкурент тобі.

Льюїс: Звичайно, він може скласти конкуренцію, але подивися на його обличчя.

Мерчант: Він лідирував за очками, Ленноксе!

Льюїс: Ні. Ні. Я не знаю, про що ти говориш.

Мерчант: Я просто говорю тобі те, що написано в суддівських картках.

Льюїс: Я нокаутував би його в наступних раундах.

Мерчант: Хіба ти не пропустив удар в другому раунді, який буквально приголомшив тебе, Ленноксе? Як ти гадаєш: чому аудиторія вітала Кличка, а тебе – освистувала?.

Льюїс: Це неправда.

Getty Images

"Я почуваюся народним чемпіоном, – сказав зокрема після бою Віталій Кличко. – Я не хотів, щоб бій було зупинено. Мій план передбачав усі ключові дії на 7-8 раунди. Мені було нелегко, але я відчував, що перемагаю в цьому поєдинку. Я знав, що мої удари несли супернику безліч неприємностей. Ніхто не очікував, що я зможу на рівних битися з Ленноксом Льюїсом. Усі думали, що Леннокс легко переможе. Я міг і надалі продовжувати бій. Я знаю, що можу його перемогти. Я сподіваюся, що він дасть мені реванш. Цей бій хочуть люди, і цей бій хочу я!"

Льюїс пообіцяв дати Кличку матч-реванш. Але не виконав своєї обіцянки. 6 лютого 2004 року британець заявив про завершення своєї боксерської кар’єри. Що дало привід фанам боксу назвати бій "Незакінчена справа".

За цей поєдинок Леннокс Льюїс отримав гонорар у розмірі 7 мільйонів доларів, а Віталій Кличко – 1,4 мільйона + відсоток за телеправа для Німеччини та України.

"Цим боєм я увійшов у нову епоху. Епоху Кличка", – підсумував історію цього протистояння Леннокс Льюїс восени 2018 року, коли прилетів до Києва як почесний гість на конвенцію WBC.

Уже в грудні 2003 року Віталій Кличко зробив наступний крок до чемпіонського титулу, коли переміг в Нью-Йорку технічним нокаутом у другому раунді… Кірка Джонсона. А 24 квітня 2004 року українець завоював пояс WBC, нокаутував у 8-му раунді Коррі Сандерса. Віталій помстився південноафриканцю за поразку свого молодшого брата. Але це вже зовсім інша історія...

Максим Розенко, Чемпіон