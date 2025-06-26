Олімпійський чемпіон Абраменко претендує на потрапляння у Комісію атлетів МОК

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список кандидатів, які балотуватимуться до Комісії атлетів МОК. У списку є й українець Олександр Абраменко.

Список претендентів опубліковано на сайті МОК.

Обиратимуть членів Комісії атлетів МОК під час зимових Олімпійських ігор у Мілані у 2026 році. Участь у виборах візьмуть 11 спортсменів, які боротимуться за 2 вакантних місця.

Серед претендентів – олімпійський чемпіон (2018 рік) та срібний призер (2022 рік) у лижній акробатиці Олександр Абраменко, який минулоріч підтвердив інформацію про завершення кар'єри.

Голосування триватиме з 30 січня до 18 лютого. Імена переможців оголосять 19 лютого.

Усі спортсмени, які братимуть участь в Олімпіаді, матимуть право голосу.

Раніше повідомлялося, що лижна акробатка Анастасія Новосад ухвалила рішення завершити професійну кар'єру.