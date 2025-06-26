Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Лижі

Олімпійський чемпіон Абраменко претендує на потрапляння у Комісію атлетів МОК

Андрій Мошкун — 26 червня 2025, 19:32
Олімпійський чемпіон Абраменко претендує на потрапляння у Комісію атлетів МОК
Олександр Абраменко
НОК України

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список кандидатів, які балотуватимуться до Комісії атлетів МОК. У списку є й українець Олександр Абраменко.

Список претендентів опубліковано на сайті МОК.

Обиратимуть членів Комісії атлетів МОК під час зимових Олімпійських ігор у Мілані у 2026 році. Участь у виборах візьмуть 11 спортсменів, які боротимуться за 2 вакантних місця.

Серед претендентів – олімпійський чемпіон (2018 рік) та срібний призер (2022 рік) у лижній акробатиці Олександр Абраменко, який минулоріч підтвердив інформацію про завершення кар'єри.

Голосування триватиме з 30 січня до 18 лютого. Імена переможців оголосять 19 лютого.

Усі спортсмени, які братимуть участь в Олімпіаді, матимуть право голосу.

Раніше повідомлялося, що лижна акробатка Анастасія Новосад ухвалила рішення завершити професійну кар'єру.

Олександр Абраменко МОК НОК України лижна акробатика

Олександр Абраменко

Абраменко назвав причини завершення кар’єри
Олімпійський чемпіон Абраменко підтвердив, що завершив спортивну кар’єру
Гутцайт розповів, чи продовжить кар’єру олімпійський чемпіон 2018 року Абраменко
33 найкращі спортсмени в історії України
Абраменко не планує повертатися до міжнародних змагань у сезоні-2023/24

Останні новини