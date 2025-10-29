Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Абраменко: Весь час надавали докази того, що російські спортсмени – не нейтральні

Олег Дідух — 29 жовтня 2025, 17:49
Абраменко: Весь час надавали докази того, що російські спортсмени – не нейтральні
Олександр Абраменко
НОК України

Іменитий український лижник-акробат Олександр Абраменко прокоментував рішення Міжнародної лижної федерації (FIS) не повертати росіян у міжнародні змагання.

Слова олімпійського чемпіона 2018 року наводить Главком.

"Насправді дуже чудова позиція FIS була і на початку повномасштабного вторгнення. Тоді вони підтримали нас і прийняли рішення не допускати росіян і білорусів до змагань. Це рішення трималося дуже довго. І зараз ми в очікуванні були, що ж вони вирішать далі. Увесь цей час ми працювали із представниками FIS, надавали їм докази того, що російські спортсмени – вони не нейтральні, як вони люблять себе позиціонувати.

У цьому нам допомагали всі, хто надсилав матеріали, тому що нам самим цю таку велику працю було дуже тяжко зробити. Ми всім вдячні за допомогу. Спільними зусиллями все ж таки рада FIS прийняла рішення не поновлювати їх статус, а продовжити відсторонення", – заявив спортсмен.

Нагадаємо, 21 жовтня рада FIS ухвалив рішення продовжити відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань ще на рік, що унеможливило їхню участь у Олімпіаді-2026 навіть у нейтральному статусі.

Олександр Абраменко відсторонення Олімпійські ігри 2026 Росія

Олександр Абраменко

35 миттєвостей українського спорту
Олімпійський чемпіон Абраменко претендує на потрапляння у Комісію атлетів МОК
Абраменко назвав причини завершення кар’єри
Олімпійський чемпіон Абраменко підтвердив, що завершив спортивну кар’єру
Гутцайт розповів, чи продовжить кар’єру олімпійський чемпіон 2018 року Абраменко

Останні новини