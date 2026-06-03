Стали відомі півфінальні пари Євро-2026 за участю України
European Minifootball Federation
Визначилися всі пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу, який проходить у словацькій Братиславі.
За підсумками чвертьфіналів упевнені перемоги у своїх матчах здобули Угорщина, яка розгромила Болгарію (4:0). Україна, завдяки хеттрику Михайла Грицини переграла Грузію, Сербія, яка виявилася сильнішою за Румунію, та Азербайджан, що забив п'ять м'ячів у ворота Чехії.
Мініфутбол – Євро-2026
1/2 фіналу
20:15 Угорщина – Україна
21:45 Азербайджан – Сербія
Усі матчі відбудуться вже 3 червня.
Трансляція півфіналів буде доступна на Київстар ТБ. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу збірної України.