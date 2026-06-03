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Стали відомі півфінальні пари Євро-2026 за участю України

Олександр Булава — 3 червня 2026, 00:58
Стали відомі півфінальні пари Євро-2026 за участю України
European Minifootball Federation

Визначилися всі пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу, який проходить у словацькій Братиславі.

За підсумками чвертьфіналів упевнені перемоги у своїх матчах здобули Угорщина, яка розгромила Болгарію (4:0). Україна, завдяки хеттрику Михайла Грицини переграла Грузію, Сербія, яка виявилася сильнішою за Румунію, та Азербайджан, що забив п'ять м'ячів у ворота Чехії.

Мініфутбол – Євро-2026
1/2 фіналу

20:15 Угорщина – Україна

21:45 Азербайджан – Сербія

Усі матчі відбудуться вже 3 червня.

Трансляція півфіналів буде доступна на Київстар ТБ. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу збірної України.

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