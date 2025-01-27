Чернівецький каратист пояснив, чому не повернувся в Україну зі змагань

Український каратист Євген Пилипюк розповів, що не повернувся в Україну оскільки президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін не зумів організувати спортсмену відстрочку від мобілізації.

Про це каратист заявив у відео, яке опублікувала Tribuna.

За словами Пилипюка, Пікулін пропонував за 4 тисячі доларів організувати Євгену вступ на аспірантуру, але йому не вдалося реалізувати задум. Сам Олександр ці звинувачення заперечує.

Нагадаємо, Пилипюк разом із дружиною після турніру в Італії вирішив не повертатися в Україну. Федерація карате України виключила подружжя зі складу збірної. Проте згодом стало відомо, що Дарія Пилипюк повернулася на територію України.

Спортсмен визнає свою провину та вважає свій вчинок не гідним, проте повідомляє, що Дарія не знала про його наміри залишися в Європі, тож вважає її покарання несправедливим.

"Я розумію, що вчинив неправильно, моєму вчинку немає виправдання, він не є гідним відносно української спільноти, наших воїнів. Але моя дружина не порушила жодного законодавства. Вона не є військовозобов'язаною. Вона не підписувала жодні документи про повернення до України по завершенню змагань.

На всі турніри ми їздили за власний кошт. Вона не знала, що я маю намір виїхати і залишитися за кордоном. Вона не може нести відповідальність за мої дії, які я здійснював особисто", – сказав Пилипюк.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові заарештували чоловіка, який за допомогою Української федерації карате допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації та покидати територію України. Сама федерація заперечила причетність до цієї схеми.