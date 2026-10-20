Кілька російських каратистів, які мали взяти участь у змаганнях на цьогорічному чемпіонаті світу серед кадетів та юніорів у Польщі, були оштрафовані під час видворення з країни.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС, посилаючись на Федерацію карате РФ.

"Кілька осіб отримали штрафи. Потім їх вислали. Більше жодних заходів у цьому плані не вживалося", – заявив співрозмовник ТАСС.

Як відомо, напередодні Польща не зареєструвала жодного представника Росії на світову першість.

За даними TVP World, подібні санкції були застосовані до 11 білоруських спортсменів.

Зазначається, що голова Польської спілки карате Павло Полторецький проінформував, що організатори змагань отримували інформацію про наміри російських та білоруських атлетів спробувати взяти участь у турнірі, попри заборону Всесвітньої федерації карате та Міністерства спорту Польщі.

Речник прикордонної служби Польщі Шимон Мосціцький зазначив, що представники країн-агресорок потрапили до країни з туристичними візами, що не відповідало меті їхнього візиту.

Додамо, що світова першість з карате серед кадетів та юніорів відбувалася у період з 14 по 18 жовтня у Бєльсько-Бялій.

Напередодні Нідерланди відмовили у в'їзді трьом російським гімнасткам на ЧС-2026. Йдеться про лідерок команди Ангєліну Мєльнікову, Вікторію Лістунову та Анну Калмикову.