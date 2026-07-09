У купальнику з видом на море: українська чемпіонка зачарувала ефектними кадрами з Хорватії

Срібна призерка Олімпійських ігор та одна з найтитулованіших українських каратисток Анжеліка Терлюга потішила своїх підписників новою серією атмосферних світлин із літнього відпочинку.

Спортсменка проводить відпустку в Хорватії, звідки опублікувала ефектні кадри. На фото Терлюга позує у стильному чорному купальнику в невеликому басейні, а позаду відкривається мальовничий краєвид на Адріатичне море, узбережжя та сучасну інфраструктуру курорту.

Літня фотосесія швидко привернула увагу шанувальників, які засипали українку компліментами в коментарях, відзначивши її чудову фізичну форму та елегантний образ.

До публікації Анжеліка додала лаконічний, але дуже символічний підпис англійською мовою:

"Sometimes, the best plan is no plan."

Нагадаємо, напередодні Терлюга очолила оновлений рейтинг WFK у категорії куміте серед жінок до 55 кілограм.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася яскравими кадрами з відпочинку у Луцьку.