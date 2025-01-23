Двоє каратистів не повернулись в Україну після змагань в Італії

Українські каратисти Євген та Дарія Пилипюки вирішили не повертатись в Україну після змагань в італійській Венеції.

Про це повідомляє Суспільне Чернівці.

Подружжя брало участь на турнірі наприкінці грудня, проте вирішило не повертатись на Батьківщину. Євген та Дарія видалили свої соціальні мережі та виключили мобільні телефони. Про це заявив президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін.

Внаслідок цього, Українська федерація карате подала клопотання про позбавлення спортсменів усіх нагород та має намір домогтись виключення Пилипюків з Всесвітньої федерації.

Нагадаємо, раніше один з гравців Решетилівки не повернувся в Україну після єврокубкового матчу.