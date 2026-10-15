Польща не допустила російських спортсменів до юніорського чемпіонату світу з карате

Польща не зареєструвала жодного представника Росії на чемпіонат світу з карате серед кадетів та юніорів.

Про це повідомили російські ЗМІ.

"Жоден представник Росії не був зареєстрований на майбутній чемпіонат світу польською стороною. Федерація карате Росії розглядала подібний розвиток ситуації, а тому заздалегідь рекомендувала не брати участь у турнірі", – йдеться у повідомленні.

Також російські представники наголосили, що не мають претензій до Всесвітній федерації карате, а вся справа у політиці.

Зазначимо, що чемпіонат світу з карате серед кадетів та юніорів відбуватиметься в період з 14 по 18 жовтня у Бельсько-Бяла.

Цікаво, що це далеко не перший подібний випадок за останній час. Раніше Нідерланди відмовили у візах російським гімнастами на майбутній чемпіонат світу.