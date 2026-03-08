Чепурний виграв друге поспіль золото на Кубку світу

Український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту медаль в опорному стрибку у фіналі на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку.

За два стрибки спортсмен отримав середню оцінку 14,549 бала. Також Чепурний виступив у фіналі на паралельних брусах, де посів четверте місце з результатом 14,000 бала, випередивши на одну сходинку Микиту Мельникова з оцінкою 13,700. А Владислав Грико завершив виступ на шостому місці у фіналі на поперечині з результатом 13,300 бала.

Серед жінок у цьому ж фіналі: Богдана Ковальова посіла четверті місця в опорному стрибку (12,933) та на різновисоких брусах (13,000), Анастасія Лев стала п'ятою на колоді (12,833), а Крістіна Грудецька показала шостий результат у вільних вправах (12,200).

Нагадаємо, на першому етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики Назар Чепурний також здобув перемогу в опорному стрибку, заробивши 14,716 бала.

Зазначимо, що до змагань Чепурний готується під керівництвом екстренера збірної України Геннадія Сартинського, якого федерація відсторонила від роботи в команді.