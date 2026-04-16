На фронті загинув український спортсмен Микита Літвінов

Денис Іваненко — 16 квітня 2026, 15:37
Українська спортивна спільнота зазнала чергової непоправної втрати – на війні загинув Микита Літвінов.

Про це повідомляє Комплексна Спортивна Школа "Суми".

Він був спортивним гімнастом, а також хокеїстом клубу Суми. Полеглий воїн захищав рідну країну від окупантів у складі десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

Його життя обірвалося внаслідок удару дрона 9 квітня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровському напрямку. Захиснику України було лише 23 роки.

"Він до останнього подиху залишався вірним присязі, мужньо захищаючи Україну, її свободу та майбутнє. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Вічна пам'ять і слава Герою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в лютому на фронті також загинув чемпіон України з кікбоксингу Дмитро Русецький. Його життя обірвалось поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області.

