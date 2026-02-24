Про медалі не думав: Чепурний – про перемогу на етапі Кубку світу

Український гімнаст Назар Чепурний розповів про перемогу на першому етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив у німецькому Котбусі.

Слова 23-річного спортсмена цитує Суспільне Спорт.

Гімнаст зізнався, що не думав про нагороду, а просто прагнув безпомилково виступити на змаганнях.

"Чи розраховував взяти "золото" в опорному стрибку? Не знаю. Просто хотів виконати свою роботу, як завжди, про медалі не думав. Але коли потрапив у фінал і через травму знявся головний фаворит Артур Давтян... Розумів, що тільки ми вдвох могли конкурувати один з одним. Ті фіналісти, які були зі мною, за умов мого рівного виконання, не могли зі мною конкурувати. Просто налаштовувався виконати свою роботу і знав, що результат буде позитивним", – розповів Чепурний.

Зазначимо, що український гімнаст спочатку виграв кваліфікацію в опорному стрибку, зробивши вагому заявку на успіх. У фінальній частині змагань Назар отримав середню оцінку 14.716 бала за два стрибки, що дозволило йому посісти перше місце.

Чепурний планує взяти участь у наступному етапі Кубку світу, що відбудеться в Баку з 5 по 8 березня.

Нагадаємо, що у 2025 році Назар здобув єдину медаль для України на континентальній першості. Гімнаст став бронзовим призером у коронному опорному стрибку.