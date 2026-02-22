Українська правда
Українець Чепурний став переможцем першого етапу Кубку світу

Сергій Шаховець — 22 лютого 2026, 16:57
Назар Чепурний
Getty Images

Український гімнаст Назар Чепурний став переможцем першого етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив у німецькому Котбусі.

23-річний спортсмен кваліфікувався у фінал змагань з опорного стрибка. За два стрибки Назар набрав 14,716 бала та здобув перемогу на першому етапі Кубку світу.

Також у фіналі Кубку світу на колоді виступила Богдана Ковальова, яка з результатом 11,566 посіла 6 місце.

Зазначимо, що перший етап Кубку світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі проходив з 19 лютого по 22 лютого. Збірна України виступала у такому складі: Анастасія Лев, Діана Лобок, Назар Чепурний, Стазіс Бутрімас, Владислав Грико, Микита Мельников, Богдана Ковальова.

Раніше віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова спростувала інформацію про зміну громадянства Радомиром Стельмахом.

