Відомій спортивній гімнастці загрожує дворічна дискваліфікація

Відома румунська спортивна гімнастка Ана Марія Бербосу визнана винною в порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомляє пресслужба Національного антидопінгового центру Румунії (НАДЦР).

За їхньою інформацією, Бербосу порушила статтю 2.4 антидопінгового кодексу: протягом 12 місяців вона тричі не перебувала у сказаному в системі місці для проходження допінг-тесту. Одного разу 19-річну спортсменку не знайшли в Румунії, двічі – в Стенфорді (США), де вона навчається.

Пояснення спортсменки щодо причин відсутності визнали недостатньо переконливими. Обвинувачення запитує для Бербосу 2-річну дискваліфікацію. З високою часткою ймовірності, спортсменка оскаржуватиме рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).

Ана Бербосу – чемпіонка Європи 2025 року та бронзова призерка Олімпіади-2024 у вільних вправах.

Нагадаємо, раніше Назар Чепурний виграв загальний залік Кубку світу в опорному стрибку.