Україна здобула чотири медалі на престижному турнірі в Німеччині

Українські гімнасти успішно виступили на одному з найстаріших та найпрестижніших турнірів Європи DTB Pokal Stuttgart, який цими вихідними пройшов у німецькому Штутгарті. На рахунку нашої команди чотири медалі: три "золота" та одне "срібло".

Про це повідомляє Українська федерація гімнастики.

Лідер збірної України зі спортивної гімнастики Назар Чепурний з результатом 14.425 бала тріумфував в опорному стрибку. Він випередив американця Кемерона Нельсона (13.950) та казахстанця Романа Маменова (13.475), які здобули "срібло" та "бронзу" відпоідно.

У змаганнях серед юніорів "золото" в опорному стрибку завоював українець Валентин Гаврильченко (13.625), а срібну медаль у цій дисципліні здобув Тимофій Кириченко (13.600).

На паралельних брусах чемпіоном став Володимир Головін, який за свій виступ отримав 14.250 бала.

Раніше повідомлялося, що Назар Чепурний став володарем "золота" в опорному стрибку на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в Баку. Під час церемонії нагородження українець відмовився від спільного фото з росіянином.