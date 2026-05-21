Україна оскаржуватиме зняття санкцій з російських гімнастів

Українська федерація гімнастики (УФГ) оскаржуватиме рішення World Gymnastics про зняття всіх санкцій з Росії та Білорусі, які діяли з 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба УФГ.

Українська федерація гімнастики вимагає негайного скликання конгресу World Gymnastics, ставлячи під сумнів етичність рішення організації.

"Діючи в межах правового поля, Українська федерація гімнастики висуває вимогу щодо негайного скликання позачергового Конгресу FIG/World Gymnastics. Питання повернення національних атрибутів країни-агресора та її сателіта має бути винесене на відкрите та солідарне обговорення всіх країн-членів, а не вирішуватися на рівні виконавчого органу. Рішення Виконкому FIG/World Gymnastics від 18.05.2026 року створює умови для глибокої дискримінації українських гімнастів та всього українського спорту. Статут FIG/World Gymnastics суворо забороняє будь-яку дискримінацію, проте поточне рішення створює завідомо нерівні, антигуманні умови для конкуренції на користь атлетів країни-агресора та її сателіта", – сказано в заяві УФГ.

Нагадаємо, 18 травня World Gymnastics зняла з Росії та Білорусі всі санкції, які були накладені після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.