Стадіон Динамо був пошкоджений уламками внаслідок нічної атаки росіян

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Внаслідок обстрілу уламками був пошкоджений стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Фото з наслідками опублікували в Телеграм-каналі "Реальний Київ | Украина", пост поширила пресслужба клубу.

Додамо, що 24 травня цей стадіон прийматиме матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26, у якому Динамо зустрінеться з Кудрівкою.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил, росіяни запустили по Україні 90 ракет, зокрема "Орєшнік" та 600 дронів різних типів. Основним напрямком нічного удару був Київ – попередньо відомо про 44 поранених й загиблу жінку.

Нагадаємо, що у січні 2026 року російські дрони пошкодили стадіон "Молодіжний" у Полтаві. Цю арену вже відремонтували та навіть провели матч Першої ліги, в якому Ворскла перемогла Інгулець (2:0).

Також повідомлялося, що внаслідок російської атаки постраждав Центральний стадіон Житомира, на якому проводять домашні матчі Полісся та Металіст 1925.