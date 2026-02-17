Мотивація від батьків на рукавичках: найбажаніша спортсменка Олімпіади виступила із милим меседжем

Американська санкарка Софія Кіркбі розчулила світ під час виступу на Олімпіаді. Спортсменка вийшла на старт без батьків на трибунах, але зробила все, аби вони були поруч – хоча б символічно.

24-річна спортсменка виступала у парному розряді разом із Шевонн Форган. Дует посів п'яте місце, зупинившись за крок від медалей.

На своїх рукавичках Кіркбі написала слова підтримки, які колись чула від мами й тата.

Мама казала їй: "Ти – моя олімпійка".

А тато зізнавався: "Я був би безмежно щасливий, якби ти потрапила до олімпійської збірної та поїхала туди".

Та цього разу вони не змогли бути поруч. Батько Софії помер трохи більше року тому після боротьби з раком, а мама не змогла приїхати з особистих причин. І це, як зізнається спортсменка, боліло.

"У найважливіший момент мого життя батьків фізично не було поруч, але я все одно взяла їх із собою. Я довела собі, що можу виступати на найвищому рівні, навіть коли тих, кого найбільше хочеш бачити на трибунах, там немає", – написала Кіркбі у соцмережах.

Також спортсменка додала, що написати їхні слова на рукавичках – це було те, що вона могла контролювати. І саме так вона "спустилася трасою разом із ними".

Нагадаємо, після прибуття в олімпійське селище Кіркбі отримала понад 600 повідомлень від прихильників соцмережах, завдяки стала шалено популярною.

Напередодні Софія відзначила День закоханих, сходивши одразу на два побачення – із фанатом, який прилетів заради неї понад 600 миль, а також із загадковим чоловіком.