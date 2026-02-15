Українська правда
Найбажаніша наречена Олімпіади-2026 провела одразу два побачення у День святого Валентина

Богдан Войченко — 15 лютого 2026, 13:00
Американська санкарка Софія Кіркбі зізналася, що зустрічається з фанатом, який написав їй у соцмережах і подолав понад 600 миль, щоб побачити її на Олімпіаді в Мілані-Кортіні.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю New York Post.

Після прибуття в олімпійське селище Кіркбі отримала понад 600 повідомлень від прихильників соцмережах. Один із них виявився особливо наполегливим: написав у директ, а згодом запитав, чи не буде дивно, якщо він прилетить і зніме житло неподалік від неї.

Фанат родом зі США, але нині живе у Великій Британії. Він прилетів до Мілана лише заради зустрічі з Кіркбі. На щастя переліт із Лондона займає лише близько двох годин.

Проте не все так просто у цій лав сторі. Виявилося, що у День закоханих спортсменка мала одразу два побачення за день.

Пізніше вона виклала фото з таємничим чоловіком у зоні відпочинку зі спа та басейном, однак обличчя обранця залишилося поза кадром.

Нагадаємо, 24-річна спортсменка виступала у парному розряді разом із Шевонн Форган. Дует посів п'яте місце, зупинившись за крок від медалей. Золото виграли італійки Андреа Феттер і Маріон Обергофер, срібло здобули німкені Даяна Айтбергер і Магдалена Матшина, а бронзу австрійки Селіна Егле та Лара Міхаела Кіпп.

Раніше повідомлялося, що українська фристайлістка Катерина Коцар отримала пропозицію руки і серця прямо на Олімпійських іграх-2026.

