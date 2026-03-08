Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Тріумфаторка Олімпійських ігор вирішила не змагатися на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 8 березня 2026, 04:13
Тріумфаторка Олімпійських ігор вирішила не змагатися на чемпіонаті світу
Аліса Лю
Скриншот

Американська фігуристка Аліса Лю, олімпійська чемпіонка Мілана-2026, вирішила пропустити чемпіонат світу з фігурного катання, який відбудеться в Празі (Чехія) з 24 по 29 березня.

Про це повідомляє AP News.

Лю мала б змагатися за перемогу разом зі своїми товаришами по олімпійській команді Ембер Гленн та Ізабо Левіто. Брейді Теннелл була першою запасною, але відмовилася, тому місце Лю в команді США займе Сара Еверхардт.

20-річна Лю, яка завершила кар'єру після Пекінських ігор 2022 року, але тріумфально повернулася через два роки, стала першою американкою з часів Кіммі Майсснер у 2006 році, яка виграла титул чемпіонки світу минулого року в Бостоні.

Читайте також :
Відео Фото Батько втікав від комуністів, а вона – від спорту: як Аліса Лю підкорила Олімпіаду-2026

У Мілані вона здобула першу олімпійську золоту медаль для США у жіночому одиночному фігурному катанні з часів Сари Хьюз у 2002 році.

Для олімпійських спортсменів є поширеною практикою пропускати наступні чемпіонати світу. Сезон досить довгий, перші змагання відбуваються на початку осені, і багато хто вирішує розпочати міжсезоння раніше після стресу від виступів на зимових Іграх.

Серед тих, хто також знявся з чемпіонату світу, є Ріку Міура та Рюїчі Кіхара, олімпійські чемпіони з парного катання з Японії.

Як пише Idnes.cz, не виступить у Празі й Міхаїл Шайдоров із Казахстану, який сенсаційно став переможцем ОІ-2026 у чоловічому одиночному катанні. За цей успіх спортсмен на батьківщині отримав трикімнатну квартиру. 

Читайте також :
Відео Олімпійська чемпіонка з фігурного катання зустрілася із зіркою "Гаррі Поттера"
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Фігурне катання Аліса Лю

Аліса Лю

Бунтівна чемпіонка: Аліса Лю вразила фотосесію для відомого журналу
Олімпійська чемпіонка з фігурного катання зустрілася із зіркою "Гаррі Поттера"
6 мільйонів фанатів за лічені дні: зіркова фігуристка Аліса Лю здобула шалену популярність у соцмережах

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік