Тріумфаторка Олімпійських ігор вирішила не змагатися на чемпіонаті світу

Американська фігуристка Аліса Лю, олімпійська чемпіонка Мілана-2026, вирішила пропустити чемпіонат світу з фігурного катання, який відбудеться в Празі (Чехія) з 24 по 29 березня.

Про це повідомляє AP News.

Лю мала б змагатися за перемогу разом зі своїми товаришами по олімпійській команді Ембер Гленн та Ізабо Левіто. Брейді Теннелл була першою запасною, але відмовилася, тому місце Лю в команді США займе Сара Еверхардт.

20-річна Лю, яка завершила кар'єру після Пекінських ігор 2022 року, але тріумфально повернулася через два роки, стала першою американкою з часів Кіммі Майсснер у 2006 році, яка виграла титул чемпіонки світу минулого року в Бостоні.

У Мілані вона здобула першу олімпійську золоту медаль для США у жіночому одиночному фігурному катанні з часів Сари Хьюз у 2002 році.

Для олімпійських спортсменів є поширеною практикою пропускати наступні чемпіонати світу. Сезон досить довгий, перші змагання відбуваються на початку осені, і багато хто вирішує розпочати міжсезоння раніше після стресу від виступів на зимових Іграх.

Серед тих, хто також знявся з чемпіонату світу, є Ріку Міура та Рюїчі Кіхара, олімпійські чемпіони з парного катання з Японії.

Як пише Idnes.cz, не виступить у Празі й Міхаїл Шайдоров із Казахстану, який сенсаційно став переможцем ОІ-2026 у чоловічому одиночному катанні. За цей успіх спортсмен на батьківщині отримав трикімнатну квартиру.