Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Казахстан нагородив росіянина трикімнатною квартирою за золоту медаль Олімпійських ігор

Руслан Травкін — 26 лютого 2026, 00:56
Казахстан нагородив росіянина трикімнатною квартирою за золоту медаль Олімпійських ігор
www.gov.kz

Олімпійський чемпіон із фігурного катання казахстанець Міхаїл Шайдоров та його тренер росіянин Алєксєй Урманов отримали в подарунок за свій успіх сертифікати на трикімнатні квартири.

Про це йдеться на сайті акімата (мерії) Астани.

Їх привітали міністр туризму і спорту Ербол Мирзабосінов, президент Федерації фігурного катання Казахстану Бауржан Ералі та президент Національного олімпійського комітету Казахстану Геннадій Головкін.

"Від імені Казахстанського союзу фігурного катання на ковзанах Михаїлу Шайдорову та його тренеру Алєксєю Урманову вручили ключі від трикімнатних квартир, Софії Самодєлкіній та Асем Касановій – від однокімнатних", – заявив президент НОК Казахстану Головкін.

Шайдоров і Самодєлкіна отримають житло в Астані, Урманов і Касанова – в Алма-Аті, уточнило видання Sportplus.

Фігурист досить неочікувано виграв "золото", адже головний фаворит – американець Ілля Малінін – допустився багатьох помилок. 

Для Казахстана це була дев'ята зимова Олімпіада в історії. Востаннє представник цієї країни здобував золоту медаль ще в Ліллегамері-1994, коли Владімір Смірнов став чемпіоном марафону на 50 км у лижних гонках.

21-річний Шайдоров народився в Казахстані, де й почав займатися фігурним катанням. У 2018 році переїхав до Сочі, щоб тренуватися під керівництвом Урманова.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Фігурне катання

Олімпійські ігри 2026

Легендарний Йоганнес Бо назвав головне розчарування Олімпійських ігор у Мілані
Трамп планує нагородити гравця збірної США з хокею медаллю за тріумф на Олімпіаді-2026
Батько втікав від комуністів, а вона – від спорту: як Аліса Лю підкорила Олімпіаду-2026
Гераскевич розповів, на що витратить мільйон від українського банку
Українську фрістайлістку захейтили за патріотичний напис на ОІ-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік