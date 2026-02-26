Казахстан нагородив росіянина трикімнатною квартирою за золоту медаль Олімпійських ігор

Олімпійський чемпіон із фігурного катання казахстанець Міхаїл Шайдоров та його тренер росіянин Алєксєй Урманов отримали в подарунок за свій успіх сертифікати на трикімнатні квартири.

Про це йдеться на сайті акімата (мерії) Астани.

Їх привітали міністр туризму і спорту Ербол Мирзабосінов, президент Федерації фігурного катання Казахстану Бауржан Ералі та президент Національного олімпійського комітету Казахстану Геннадій Головкін.

"Від імені Казахстанського союзу фігурного катання на ковзанах Михаїлу Шайдорову та його тренеру Алєксєю Урманову вручили ключі від трикімнатних квартир, Софії Самодєлкіній та Асем Касановій – від однокімнатних", – заявив президент НОК Казахстану Головкін.

Шайдоров і Самодєлкіна отримають житло в Астані, Урманов і Касанова – в Алма-Аті, уточнило видання Sportplus.

Фігурист досить неочікувано виграв "золото", адже головний фаворит – американець Ілля Малінін – допустився багатьох помилок.

Для Казахстана це була дев'ята зимова Олімпіада в історії. Востаннє представник цієї країни здобував золоту медаль ще в Ліллегамері-1994, коли Владімір Смірнов став чемпіоном марафону на 50 км у лижних гонках.

21-річний Шайдоров народився в Казахстані, де й почав займатися фігурним катанням. У 2018 році переїхав до Сочі, щоб тренуватися під керівництвом Урманова.