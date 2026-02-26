6 мільйонів фанатів за лічені дні: зіркова фігуристка Аліса Лю здобула шалену популярність в соцмережах

Після тріумфу на Олімпійських іграх-2026 американська фігуристка Аліса Лю перетворилася не лише на спортивну, а й на медіазірку світового масштабу.

Після феєричної перемоги у жіночому турнірі з фігурного катання її популярність у соцмережах буквально вибухнула. Якщо до старту Ігор на Лю було підписано близько 200 тисяч користувачів, то зараз ця цифра наближається до 6 мільйонів. Приріст аудиторії – майже у 20 разів за лічені дні.

І це ще не все. Відео спортсменки збирають шалені перегляди та тисячі коментарів. Справжнім вірусним хітом став ролик, у якому Аліса показала свою зламану золоту олімпійську медаль – він набрав 64 мільйони переглядів. Кадри миттєво розлетілися мережею та лише підігріли інтерес до чемпіонки.

Тепер Лю має величезну популярність не тільки у США, а й далеко за межами батьківщини. І на досягнутому спортсменка вирішила не зупинятися – вона запустила ще й акаунт у TikTok.

Менше ніж за кілька днів на нову сторінку підписалося майже 100 тисяч фанатів, а ролики продовжують збирати шалені перегляди.

Нагадаємо, 20-річна спортсменка виграла одразу дві золоті медалі – в особистих та командних змаганнях. У сольному виступі вона випередила японку Каорі Сакамото лише на 2,43 бала, ставши першою американкою за 24 роки, яка здобула індивідуальне олімпійське золото у фігурному катанні.

Раніше повідомлялося, що організатори Ігор-2026 змусили спортсменку повернути золоту медаль через незвичну причину.