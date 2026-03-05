Бунтівна чемпіонка: Аліса Лю вразила фотосесію для відомого журналу

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліса Лью постала в неочікуваному образі у новій фотосесії для Teen Vogue.

На знімках спортсменка повністю відійшла від звичного образу з льоду та втілила свій бунтівний характер. Вона стрибає по матрацу, п'є баблті, невимушено лежить на дивані, а її волосся прикрашене десятками іграшок і незвичних аксесуарів.

Образ вийшов яскравим, сміливим і трохи хаотичним, але саме таким, що підкреслює її індивідуальність.

В інтерв'ю Лью зізналася, що поза спортом обожнює дивитися аніме, походи в гори та зустрічі з друзями. За її словами, саме такі хобі допомагають їй перезавантажитися після виснажливих тренувань і великих стартів.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Лю виграла одразу дві золоті медалі – в особистих і командних змаганнях. Згодом організатори Ігор змусили спортсменку повернути одну з медалей через незвичну причину.

Тим не менш після феєричної перемоги у жіночому турнірі з фігурного катання популярність Лю у соцмережах буквально вибухнула. Кількість підписників в Інстаграмі збільшилася у 20 разів.