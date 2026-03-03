Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання зустрілася із зіркою "Гаррі Поттера"

Богдан Войченко — 3 березня 2026, 10:13
Скріншот
Олімпійська чемпіонка з фігурного катання зустрілася із зіркою Гаррі Поттера

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліса Лю пережила один із найзворушливіших моментів у житті, зустрівшись зі своїм кумиром дитинства, зіркою саги про Гаррі Поттера Деніелом Редкліффом.

20-річна спортсменка завітала на ранкове шоу на американському телебаченні, де й відбулася несподівана зустріч.

Побачивши актора, Лю не змогла стримати емоцій. Вони зробили спільні фото з її олімпійськими медалями, а Редкліфф оцінив виступи фігуристки на Іграх-2026.

"Ти, залишаючись собою, була найрадіснішим видовищем, яке я коли-небудь бачив", сказав актор.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Лю виграла одразу дві золоті медалі в особистих і командних змаганнях. У сольному турнірі вона випередила японку Каорі Сакамото лише на 2,43 бала, ставши першою американкою за 24 роки, яка здобула індивідуальне олімпійське золото у фігурному катанні.

Читайте також :
Відео Фото Батько втікав від комуністів, а вона – від спорту: як Аліса Лю підкорила Олімпіаду-2026

Після феєричної перемоги у жіночому турнірі з фігурного катання популярність Лю у соцмережах буквально вибухнула. Кількість підписників в Інстаграмі збільшилася у 20 разів!

Раніше повідомлялося, що організатори Ігор-2026 змусили спортсменку повернути золоту медаль через незвичну причину.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
ВІДЕО Фігурне катання Аліса Лю
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік