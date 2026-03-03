Олімпійська чемпіонка з фігурного катання зустрілася із зіркою "Гаррі Поттера"

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліса Лю пережила один із найзворушливіших моментів у житті, зустрівшись зі своїм кумиром дитинства, зіркою саги про Гаррі Поттера Деніелом Редкліффом.

20-річна спортсменка завітала на ранкове шоу на американському телебаченні, де й відбулася несподівана зустріч.

Побачивши актора, Лю не змогла стримати емоцій. Вони зробили спільні фото з її олімпійськими медалями, а Редкліфф оцінив виступи фігуристки на Іграх-2026.

"Ти, залишаючись собою, була найрадіснішим видовищем, яке я коли-небудь бачив", – сказав актор.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Лю виграла одразу дві золоті медалі – в особистих і командних змаганнях. У сольному турнірі вона випередила японку Каорі Сакамото лише на 2,43 бала, ставши першою американкою за 24 роки, яка здобула індивідуальне олімпійське золото у фігурному катанні.

Після феєричної перемоги у жіночому турнірі з фігурного катання популярність Лю у соцмережах буквально вибухнула. Кількість підписників в Інстаграмі збільшилася у 20 разів!

Раніше повідомлялося, що організатори Ігор-2026 змусили спортсменку повернути золоту медаль через незвичну причину.