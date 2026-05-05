Met Gala-2026 зібрав топ-зірок спорту: Вонн, Вільямс і Каррі вразили образами на червоній доріжці

Щорічний благодійний бал Met Gala у Нью-Йорк знову зібрав світових зірок, серед яких цього разу було чимало представників спорту.

У 2026 році темою заходу стало "Мистецтво костюма", і гості максимально креативно підійшли до вибору образів.

Серед відомих гостей були Серена Вільямс, Ліндсі Вонн, Ейлін Гу та Аліса Лю. Також увагу привернули Стефен Каррі разом із дружиною та Джорджина Родрігес — наречена Кріштіану Роналду.

Зірки вразили публіку яскравими та нестандартними луками, підкресливши статус події як одного з головних модних заходів року.

Зазначимо, Met Gala традиційно проводиться з метою збору коштів для Інституту костюма Метрополітен-музею, поєднуючи моду, культуру та шоу у масштабному форматі.

