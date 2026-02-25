Батько втікав від комуністів, а вона – від спорту: як Аліса Лю підкорила Олімпіаду-2026

"Якби на Землі нікого не було, я б все одно каталася на ковзанах. Поки є музика, поки є лід і ковзани, я б все одно цим займалася", – Аліса Лю.

Важко повірити, але ця ж людина лише у 16 років пішла з фігурного катання, бо не могла витримувати таке життя. Їй хотілося свободи, часу з друзями та родиною – а зі спортом у неї не було жодної вільної хвилини.

Аліса Лю вперше стала на ковзани у 5-річному віці й відтоді постійно тренувалася, настільки віддано, що підкорила одразу низку рекордів. Однак не витримала психологічно…

Сьогодні ми розповідаємо історію дівчини, яка пішла зі спорту, щоб зрозуміти, ким вона є. А коли зрозуміла – повернулася та стала олімпійською чемпіонкою.

Батько втік від репресій комуністів

Однак почати розповідь потрібно з людини, без якої Аліса могла б і не стати головною зіркою фігурного катання на Олімпійських іграх 2026. Її на лід привів саме батько, і він був головною людиною на першому етапї кар'єри Лю.

Артур Лю народився в Китаї, однак життя змусило його перебратися до США. Через жахливу причину.

Літо 1989 року стало кривавою плямою в історії Китаю – китайський уряд жорстоко придушив студентські протести. Офіційно повідомлялося про 241 жертву, але деякі вчені та незалежні групи вважають, що загинуло понад 2000 осіб.

Артур протестував проти комуністичного уряду, за що невдовзі потрапив до урядового списку "найбільш розшукуваних".

"Як Народно-визвольна армія могла використовувати свою силу проти власних студентів та жителів Пекіна? Я організував ще один протест. Потрапити до в'язниці для мене було питанням часу", – сказав Лю.

Того ж літа він втік до Гонконгу, а згодом перебрався до США де став юристом та відкрив власну фірму.

Аліса Лю разом із батьком Getty Images

Однак минуле вплинуло і на його доньку…

"Я беру участь у якомусь розіграші? Чи цей світ реальний? Вони мають зобразити мене суперкрутою героїнею чи щось таке. Я не можу бути просто дитиною, за якою шпигували, і яка нічого не зробила. Основна увага має бути приділена історії мого тата, бо його історія така крута", – згадувала Аліса.

У 2022 році Аліса Лю виступала на дебютних для себе Олімпійських іграх, які проходили в Китаї – і вона та батько стали жертвами шпигунства, нібито з боку китайського уряду.

Артур заявляв, що їх хотіли залякати, аби вони не говорили "нічого політичного чи пов'язаного з порушеннями прав людини в Китаї". У нього обманом хотіли виманити паспортні дані, а його доньку невідома людина хотіла забрати до свого будинку.

Не вдалося.

А згодом Міністерство юстиції США звинуватило 5 людей у шпигунстві на користь китайського уряду.

Батько шукав свободу, але забрав її в Аліси

З любов'ю до доньки, але, можливо через тиск спогадів, Артур тотально контролював спортивну кар'єру доньки. Це він привів її у фігурне катання, він ухвалював рішення щодо тренерів, він був менеджером Аліси.

Спершу все було ідеально.

Аліса Лю почала займатися у 5-річному віці. Символічно, що це сталося у 2010-му, коли й почалася олімпійська медальна засуха Америки у жіночому фігурному катанні.

Вже у 13 років дівчинка стала чемпіонкою США – наймолодшою в історії. У 14 – повторила це. Її успіхи вийшли за межі Америки: "срібло" у фіналі Гран-прі серед юніорів та "бронза" юнацького чемпіонату світу.

Вона була ідеально підкована технічно – володіла потрійним акселем (наймолодша, що виконала) та четверним лутцом (наймолодша і єдина). І лише через вікові обмеження ще не змогла виступити на дорослому ЧС.

А дарма. Щойно випала змога, вона зачепилася за боротьбу на найвищому рівні та вже у 16 років вийшла на Олімпійські ігри 2022.

І це був чудовий дебют, незважаючи на тиск від китайського уряду. У короткій програмі Аліса посіла 8 місце, у довільній покращила результат та у підсумку піднялася на 6 сходинку – найкращий результат серед усіх представниць збірної США.

Того ж року вона посіла 3 місце на дорослому чемпіонаті світу. Попереду ніби відкривалася довга дорога. Але вона вже знала, що зійде з неї. Ще до виступу на Олімпіаді 16-річна дівчинка вирішила – це її останній сезон.

"Я вирішила зробити це деякий час тому, задовго до Олімпіади. Моєю єдиною метою було поїхати на Ігри. Я ні про що не шкодую, впевнена, що все було б навпаки, якби я залишилася у фігурному катанні – я б шкодувала", – згадувала Аліса.

Вона втомилася.

Втомилася від постійних тренувань, високих очікувань, відсутності вільного часу. Аж ось світ завмирає через COVID-19, змагання скасовуються, спорт стає на паузу. Як не дивно, але саме пандемія допомогла Алісі зрозуміти – вона не знала іншого життя.

"Це була моя перша перерва в житті. Як тільки почався карантин, я подумала: "Вау! Ось що таке – не кататися на ковзанах". І мені це так сподобалося. Тоді я подумала, чого я хочу від цього виду спорту. У мене ніколи не було часу зупинитися і подумати хоч на мить. Я хвилювалася, що ніколи не житиму зі своєю родиною, що так швидко дорослішала. Я знала, що якщо продовжуватиму кататися на ковзанах, у мене ніколи не буде шансу бути вдома", – згадувала Аліса.

"Це найкраще рішення в моєму житті"

Нарешті 16-річна дівчинка задихала на повні груди. Вона пішла навчатися, почала подорожувати. Першу сімейну відпустку провела в Мексиці, згодом вирушила в гімалайський похід з друзями.

Аліса спробувала свої сили в інших видах спорту – пограла в теніс, волейбол та баскетбол – зробила пірсинг... А найбільше насолоджувалася часом з родиною.

Проте не забувала про фігурне катання. І час із друзями допоміг їй переосмислити своє ставлення до нього.

Це сталося під час відпочинку на озері Тахо. Ставши на лижі та скотившись із пагорба на повній швидкості, вона відчула такий знайомий свист вітру і зрозуміла, що хоче повернутися на лід.

"Я подумала, що кататися на лижах справді весело. Можливо, катання на ковзанах теж веселе. Можливо, мені варто покататися на ковзанах і подивитися, що це за відчуття", – розповідала пізніше Лю.

Вона називала своє рішення піти егоїстичним. Але хто сказав, що це погано?

Аліса перезарядилася, відчула всю насолоду від життя та вільного часу, і по-справжньому полюбила фігурне катання. А тому вирішила повернутися.

Повернутися для себе і насолоджуватися спортом

"Ніхто не може піти і потім повернутися. Рейчел Флетт намагалася. Грейсі Голд намагалася. Багато людей намагаються, бо їм це подобається – і це чудово. Але вони не досягають успіху".

Колишній тренер дівчини Філіп Ді Гульєльмо був категоричним. Саме ці слова він сказав їй, коли вона подзвонила йому розповісти, що повертається. Але Аліса переконала його однією фразою:

"Ну, я молодша за всіх них".

Та й тіло все ще пам'ятало, як стрибати. Тож повернення було неминучим, проте вже за її правилами. Відчувши смак свободи, Лю не збиралася знову втрачати її.

"Мені було добре взяти перерву у катанні, і я неймовірно рада знову почати кататися на ковзанах. Ці титули – величезне досягнення, але я не хочу, щоб вони затьмарювали мене, те, що я роблю і хто я така. Пішовши зі спорту, я зрозуміла, що я трохи творча людина, і в мене є такі ідеї. У мене є власне відчуття моди, і я вперта в цьому. Я люблю хореографію та музику, і я роблю це на власних умовах. Ніхто не каже мені, що робити", – згадувала Аліса.

Тепер вона сама вирішувала своє майбутнє – відповідала за музику, під яку виступатиме, за костюми, за тренерів та свій розклад.

І Філіпу вона подзвонила, щоб запросити його до команди. Розмова тривала 2 години й завершилася тим, що Ді Гульєльмо знову став її тренером. А згодом вона вмовила і Массімо Скалі.

"Вони обидва розуміють мою психологію, яка в мене була тоді, і яка є зараз. Інші могли б вважати мене справді дивною або божевільною, бо я буквально кинула кар'єру і повернулася. Вони б мене непокоїли. Просто чудово мати команду, яка тебе розуміє, бо багато людей у ​​фігурному катанні неправильно розуміють мене", – розповідала Лю.

Аліса й справді була "дивною". У минулому дівчинка змагалася задля перемог, щосили працювала на тренуваннях та на льоду і не отримувала від цього задоволення. А зараз вона повернулася не за перемогами, а щоб насолоджуватися фігурним катанням.

Тепер вона не переживає, що втомиться.

Не медалі приносять насолоду – насолода приносить медалі

"Дякую, Алісо Лю, за те, що зробила фігурне катання таким приємним для перегляду знову. В ній та її катанні є щось особливе, чого я не бачив, мабуть, десятиліттями, адже вона катається з чистої радості, а не зі страху", – сказав колишній фігурист Кріс Шлайхер.

Одразу після повернення Аліса довела своєму тренеру, що його страхи були безпідставними – вона вийшла на новий рівень. Лю посіла перше місце на двох змаганнях серії Challenger в Угорщині та Хорватії.

На першому ж чемпіонаті США фінішувала на другій сходинці, ледь не випередивши титуловану Амбер Гленн. Проте, попри програш, її виступ у короткій програмі затьмарив усе – трибуни аплодували, а тренери плакали.

"Різниця, як день і ніч, справді. Рівень залученості та автентичності, який вона має зараз, зв'язок. Вона повернулася кращою. Ця подорож така прекрасна для неї. Ми боремося за те, щоб вона залишилася собою", – говорив Скалі.

Вже невдовзі на неї чекав перший серйозний виклик – чемпіонат світу 2025 року. Серед суперниць була непереможна Каорі Сакамото (чемпіонка останніх трьох турнірів), але навіть вона не змогла нічого зробити з Алісою.

Спершу Лю з особистим рекордом виграла коротку програму – шалені 74.58 бала, а згодом перевершила всіх ще й довільній – 148.39 бала. Вона зуміла скинути з престолу домінантну японку, а виступ натякав на гаряче продовження вже на олімпійській арені.

Пам'ятаєте, як на попередній Олімпіаді в Китаї за нею слідкували шпигуни уряду, які хотіли, щоб вона мовчала? На Іграх в Італії на неї дивився весь світ, що чекав її слова.

І ось настає головний старт, найкращі фігуристки всього світу виходять на лід арени в Мілані. Першою на черзі йде коротка програма. Фавориткою була та сама Сакамото.

Перший старт, Лю виходить на лід в останній групі та чисто виконує всі елементи – судді ставлять 76,59, краще ніж на ЧС, проте це лише другий результат, а попереду ще виступ фаворитки. Каорі виконує програму чудово та випереджає Алісу, але перше місце за іншою японкою – Амі Накаї.

Другий, головний старт – довільна програма. Лю виступає третьою з кінця, і як – 150,20 балів! Але попереду ще виступи Сакамото та Накаї, що випередили її у короткій програмі.

Спершу на лід виходить Сакамото і… поступається – менш ніж два бали до Аліси! А далі виступ Амі Накаї, переможниці першого старту. Для "золота" треба набрати 148 балів. Японка якісно виконує програму, судді радяться і ставлять 140,45!

"Ніхто не повертається і не стає кращим", – казав Ді Гульєльмо. Що ж, Аліса за рік виграла чемпіонат світу та Олімпійські ігри!

"Вона взяла 2 роки перерви й повернулася кращою в усіх аспектах: з більшою силою, кращими навичками катання, з більшою увагою до деталей. Я навіть не знаю, як це можливо. Люди роками працюють, щоб спробувати покращити всі ці нематеріальні якості, в яких вона вдосконалилася", – дивується аналітик Джекі Вонг.

Невдовзі після свого повернення Аліса впала під час виконання програми. Відтоді вона здійснила 210 стрибків, і жодного разу не схибила.

Її 11 років щоденно тренували, відточували майстерність до ідеалу, підвищували складність до максимуму, ростили справжню спортсменку. Але не залишали їй можливості зрозуміти, ким вона є насправді.

Тому Аліса і втекла, і тому повернулася. Бо зрозуміла: на льоду вона – справжня.