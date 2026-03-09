Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Трасу в Кортіні, де мав виступати Гераскевич, закрили на ремонт після Олімпіади-2026

Сергій Шаховець — 9 березня 2026, 15:49
Трасу в Кортіні, де мав виступати Гераскевич, закрили на ремонт після Олімпіади-2026
Санно-бобслейна траса в Кортіні
IBSF

Санно-бобслейну трасу в Кортіні після зимових Олімпійських ігор 2026 закрили на ремонт.

Про це повідомляє Sport.news.bz.

Експертна комісія оглянула трасу, на якій змагалися олімпійці в санному спорті, бобслеї, скелетоні, та виявила збитків на суму понад мільйон євро.

Згідно з повідомленням, були виявлені наступні пошкодження: погнуті труби, виведені з ладу кабелі, несправні вимірювальні прилади та знищене обладнання безпеки. Також постраждало технічне обладнання в зоні контролю об'єкта.

Цікаво, що напередодні Олімпійських ігор трек пройшов модернізацію та вважався одним з найважливіших об'єктів регіону. Серйозні пошкодження одразу після завершення змагань викликали чимало критики.

Через суттєві пошкодження довелося перенести чемпіонат Італії з бобслею, скелетону та санного спорту, запланований на 10-12 березня.

Наразі незрозуміло, коли об'єкт буде повністю відремонтовано. Експерти припускають, що трасі знадобиться капітальний ремонт, перш ніж відновлювати змагання.

Зазначимо, що на цій санно-бобслейній трасі мав змагатися скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували через "шолом пам'яті". Українець встиг на ній провести тільки тренувальні заїзди.

Загалом на італійській трасі розіграли 12 олімпійських медальних комплектів у скелетоні, санному спорті та бобслеї.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Санний спорт Бобслей

Олімпійські ігри 2026

Дворазовий учасник Олімпійських ігор став чемпіоном Паралімпіади
Тріумфаторка Олімпійських ігор вирішила не змагатися на чемпіонаті світу
Зірка біатлону порушила мовчання після гучного олімпійського фіаско
Отримала численні переломи: 16-річну учасницю Олімпійських ігор збив п'яний турист
Тренер збірної США подав у відставку після безмедальної Олімпіади-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік