Трасу в Кортіні, де мав виступати Гераскевич, закрили на ремонт після Олімпіади-2026

Санно-бобслейну трасу в Кортіні після зимових Олімпійських ігор 2026 закрили на ремонт.

Про це повідомляє Sport.news.bz.

Експертна комісія оглянула трасу, на якій змагалися олімпійці в санному спорті, бобслеї, скелетоні, та виявила збитків на суму понад мільйон євро.

Згідно з повідомленням, були виявлені наступні пошкодження: погнуті труби, виведені з ладу кабелі, несправні вимірювальні прилади та знищене обладнання безпеки. Також постраждало технічне обладнання в зоні контролю об'єкта.

Цікаво, що напередодні Олімпійських ігор трек пройшов модернізацію та вважався одним з найважливіших об'єктів регіону. Серйозні пошкодження одразу після завершення змагань викликали чимало критики.

Через суттєві пошкодження довелося перенести чемпіонат Італії з бобслею, скелетону та санного спорту, запланований на 10-12 березня.

Наразі незрозуміло, коли об'єкт буде повністю відремонтовано. Експерти припускають, що трасі знадобиться капітальний ремонт, перш ніж відновлювати змагання.

Зазначимо, що на цій санно-бобслейній трасі мав змагатися скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували через "шолом пам'яті". Українець встиг на ній провести тільки тренувальні заїзди.

Загалом на італійській трасі розіграли 12 олімпійських медальних комплектів у скелетоні, санному спорті та бобслеї.