Дворазовий учасник Олімпійських ігор став чемпіоном Паралімпіади

Італієць Емануель Ператонер став чемпіоном Паралімпіади в чоловічому сноуборд-кросі LL2 (порушення нижніх кінцівок). Він став лише 20 спортсменом в історії, який змагався на Олімпійських і Паралімпійських іграх.

Про це повідомляє BBC.

39-річний спортсмен здобував бронзову нагороду чемпіонату світу 2019. Він мав змагатися на Іграх-2022 у Пекіні, які б стали для нього третіми за кар'єру.

За рік до старту ОІ Емануель потрапив у ДТП, в якій зазнав серйозних травм колін і ніг. Деякий час єдиною метою Ператонера було знову навчитися ходити. Йому зробили повну заміну коліна, але він ніколи не думав, що зможе взяти участь у Паралімпійських іграх, бо "в мене все ще були всі частини мого тіла".

Він дебютував у парасноуборді наприкінці 2022 року. Змагаючись з обмеженою рухливістю коліна та гомілковостопного суглоба, з того часу він виграв 31 медаль Кубку світу в різних дисциплінах, а також три золоті медалі чемпіонату світу.

Ператонер на батьківщині є фаворитом в обох своїх дисциплінах – сноуборд-кросі та слаломі, який відбудеться наступної суботи.

Він домінував у Кортіні, легко проходячи кожен раунд, перш ніж перетнути фінішну лінію більш ніж на три секунди випередивши срібного призера з Австралії Бена Тудхоупа у фіналі. Бронзу взяв кореєць Лі Джехюк.

"Я неймовірно радий взяти золоту медаль у свой рідній країні. Це так близько до мого рідного міста, тому [зробити це] перед моєю родиною – це було чудово", – сказав він.

Нагадаємо, Владислав Хільченко не зумів подолати кваліфікацію в парасноубордингу для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок. Він посів останню четверту позицію у своєму заїзді й не пробився до наступної стадії змагань.