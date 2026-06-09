Абрамович не привіз ці гроші: Зеленський закликав передати Україні кошти від продажу Челсі

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо передачі Україні коштів, отриманих від продажу Челсі російським олігархом Романом Абрамовичем.

Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

Під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером президент України порушив питання щодо 2,4 млрд фунтів стерлінгів, виручених від продажу лондонського клубу.

"Прем'єр-міністр сказав мені, що робить усе можливе, і я знаю, що наші дипломатичні команди працюють над цим питанням. Звичайно, це складний момент. Нам потрібно більше безпеки, і ми намагаємося через програму PURL закуповувати у Сполучених Штатів протибалістичні ракети. Вони дуже дорогі, і, безумовно, ці гроші могли б допомогти. І це було б справедливо. Росія почала цю війну. То чому б не використати російські гроші?", – сказав президент України.

Зеленський також розповів про свою зустріч з Абрамовичем у Києві минулого місяця, жартома зауваживши, що бізнесмен не привіз із собою кошти від продажу клубу.

"Він не привіз ці гроші. Я сказав: "Нам потрібні ваші гроші", – пожартував президент.

Нагадаємо, у 2022 році Абрамович продав Челсі консорціуму на чолі з американським бізнесменом Тоддом Боелі. Виручені кошти були заморожені британською владою та мали бути спрямовані на допомогу Україні.

На початку березня 2026 року повідомлялося, що юридична команда колишнього власника Челсі готова оскаржувати передачу коштів, отриманих від продажу лондонського клубу Україні.

Раніше британський прем'єр-міністр Кір Стармер у виступі перед Палатою громад заявив, що Велика Британія офіційно видасть інструкції щодо переказу 2,4 мільярда фунтів стерлінгів на гуманітарні цілі в Україні.