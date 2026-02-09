Визначився стартлист України на чоловічу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026

Чоловіча збірна України з біатлону дізналась стартові номери на індивідуальну гонку на Олімпійських іграх 2026, що відбудеться 10 лютого.

Капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний розпочне гонку шостим. Віталій Мандзин отримав 26 номер, а Тарас Лесюк та Антон Дудченко виступлять 67-м та 77-м.

Стартлист збірної України:

6. Дмитро Підручний

26. Віталій Мандзин

67. Тарас Лесюк

77. Антон Дудченко

Нагадаємо, що 8 лютого відбулася перша біатлонна гонка на Олімпіаді-2026. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.

Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.