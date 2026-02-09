Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Визначився стартлист України на чоловічу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 9 лютого 2026, 18:23
Визначився стартлист України на чоловічу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Чоловіча збірна України з біатлону дізналась стартові номери на індивідуальну гонку на Олімпійських іграх 2026, що відбудеться 10 лютого.

Капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний розпочне гонку шостим. Віталій Мандзин отримав 26 номер, а Тарас Лесюк та Антон Дудченко виступлять 67-м та 77-м.

Стартлист збірної України:

6. Дмитро Підручний

26. Віталій Мандзин

67. Тарас Лесюк

77. Антон Дудченко

Нагадаємо, що 8 лютого відбулася перша біатлонна гонка на Олімпіаді-2026. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.

Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
збірна України з біатлону

збірна України з біатлону

Мілан-Кортіна-2026. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція
Україна визначилася зі складом на чоловічу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026
Меркушина – про падіння в естафеті: Розумію, що лечу по снігу на животі
Підручний – про виступ у змішаній естафеті: Три запасні патрони на "стійці" були зайвими
Висота давалася взнаки, – Мандзин – про свій дебют на Олімпійських іграх-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік