Фінський рецепт для українського біатлону: хто такий Вілле Маунуксела і навіщо він нашій збірній

Після завершення олімпійського сезону-2025/26, в якому збірна України не здобула жодної медалі, Оксана Хвостенко замінила Миколу Зоца на посаді головного тренера жіночої команди. Легендарна біатлоністка, яка до цього не мала досвіду роботи тренеркою на Кубку світу, потроху починає готувати підопічних до нового сезону.

Попереду у Хвостенко дуже багато роботи, однак виконувати її вона буде не сама – допомагатимуть асистенти. Одним із них доволі несподівано став фінн Вілле Юхані Маунуксела – фахівець, який раніше працював із жіночою збірною Фінляндії з лижних гонок. Офіційно він має розпочати роботу з українською командою 15 червня, а його зона відповідальності – лижний хід, фізичні навантаження та відновлення спортсменок.

"Маунуксела відповідатиме дуже конкретно за питання лижного ходу, фізичних навантажень, та відновлення спортсменів. Тобто за ті речі, які нам дуже потрібні для того, щоб виводити нашу збірну, в тому числі наших молодих спортсменів, на якісно новий рівень", – підкреслив президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

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Іван Крулько Федерація біатлону України

Для української збірної це призначення може бути не менш важливим, ніж запрошення топового тренера зі стрільби, адже сучасний біатлон давно перетворився на вид спорту, де навіть якісна робота на рубежі не гарантує високого результату без конкурентної швидкості на дистанції. Саме за цей напрям має відповідати Маунуксела.

Що відомо про Вілле Маунукселу

У сезонах 2023/24 та 2024/25 Маунуксела входив до штабу збірної Фінляндії з лижних гонок і працював з такими спортсменками, як Кертту Нісканен, Крістіан Пярмякоскі, Ясмі Йоенсуу, Йоганна Матінтало та іншими представницями фінської еліти.

До роботи на дорослому рівні Маунуксела мав досвід у молодіжній системі фінських лиж. Він працював із юніорами, зокрема з командою U-20. У Фінляндії його характеризували як тренера, який приділяє багато уваги індивідуальним потребам спортсменів.

Kimmo Rauatmaa

Утім, в його історії не все так злагоджено, як хотілося б. У квітні 2025-го його було звільнено з роботи у збірній Фінляндії, попри те, що контракт був розрахований до весни 2026 року. З того часу він чекав нового виклику.

"Мене досі дуже цікавить тренерська робота, і я хочу бути корисним для фінського лижного спорту. Через сімейні обставини я зараз перебуваю у Фінляндії", – говорив Маунуксела після звільнення.

Для української жіночої збірної це може бути важливо не лише з погляду методики, а й з погляду психології тренувального процесу. Команда переживає період перебудови: у ній є досвідчені спортсменки й молодь, якій потрібно поступово прогресувати на Кубку світу. Саме робота з молодими спортсменами – одна з сильних сторін фінського фахівця.

Markku Ulander/Lehtikuva

Стати сильним професійним спортсменом Маунуксела не зміг, проте в більш ранньому віці почав розвиватися як тренер. Тож відсутність видатної кар'єри атлета вважати мінусом не варто, та й очевидно, що іменитого закордонного фахівця запросити у збірну воюючої країни – завдання із зірочкою.

Чому збірна України запросила саме Маунукселу

Запрошення Маунуксели – це точкове посилення під конкретну проблему: швидкість на дистанції, фізична готовність і відновлення. Президент Федерації біатлону України Іван Крулько пояснив, що фінський тренер відповідатиме за ті аспекти, які мають допомогти українським спортсменкам вийти на новий рівень. Окремо він наголошував на поєднанні українського тренерського досвіду зі скандинавським підходом до підготовки.

У сучасному біатлоні це особливо важливо. Навіть ідеальна стрільба втрачає вагу, якщо спортсменка програє занадто багато лижним ходом. Саме тому запрошення фахівця з лижних гонок виглядає логічним: у жіночій збірній України з'являється людина, яка має займатися не всім одразу, а конкретним напрямом, що чи не найбільше впливає на результат.

Вілле Маунуксела Федерація біатлону України

Не варто забувати й про прогрес фінського біатлону в останні роки. Зокрема, Суві Мінккінен стала бронзовою призеркою Олімпіади-2026 в гонці переслідування. Причому назвати цей успіх сенсаційним ніяк не можна, адже до цього вона мала перемоги та багато призових місць на рівні Кубку світу, а також бронзу у спринті на чемпіонаті світу 2025.

Які перспективи співпраці з фінном

Попри те, що запрошення Маунуксели не є гарантією миттєвого прориву, це все ж позитивний сигнал. Український біатлон намагається посилити саме ті компоненти, без яких складно бути конкурентним на Кубку світу: функціональну готовність, якість лижного ходу, контроль навантажень і відновлення.

Для Оксани Хвостенко це також можливість розподілити відповідальність у штабі. Головна тренерка може зосередитися на загальному керуванні командою, тоді як фінський фахівець відповідатиме за конкретний напрям підготовки. Якщо цей розподіл справді запрацює, українська жіноча збірна може отримати те, чого їй бракувало останніми сезонами, – більш системну роботу над швидкістю.

Маунуксела приходить не як зірковий тренер-біатлоніст, а як спеціаліст із лижної складової. Саме тому його призначення варто оцінювати не за гучністю прізвища, а за тим, чи зможе він зробити українок швидшими на трасі. Для сучасного біатлону це одне з ключових питань.