Збірна США з хокею присвятила перемогу на Олімпіаді гравцю, який трагічно загинув в автокатастрофі

Збірна США з хокею написала одну з найемоційніших історій Олімпіади-2026. У фіналі проти принципового суперника, Канади, американці вирвали перемогу в овертаймі з рахунком 2:1 і здобули золото, яке ще довго згадуватимуть не лише через напругу на льоду, а й через те, кому його присвятили.

Цей тріумф став даниною пам'яті Джонні Годро – зірці НХЛ і п'ятиразовому учаснику чемпіонатів світу, який трагічно загинув у серпні 2024 року. Одразу після фінальної сирени гравці винесли на лід його джерсі та зробили з ним коло пошани.

На трибунах за фіналом спостерігала родина та дружина Годро разом із маленьким сином, який народився вже після смерті батька (1 квітня). У перерві матчу телекамери показали його джерсі в роздягальні збірної США – воно висіло там як мовчазний символ і головна мотивація команди.

Johnny Gaudreau's sweater hangs in Team USA's locker room, while his family is in the stands for the gold medal game.



Johnny's son, Johnny Jr., is celebrating his second birthday today

Нагадаємо, Джонні Годро було всього 31. За кар'єру він провів 763 матчі в НХЛ, набрав 743 очки (243 голи та 500 асистів), і сім разів грав у Матчі всіх зірок ліги. Його життя обірвалося трагічно: разом із братом Метью він загинув під колесами нетверезого водія, коли вони каталися на велосипедах – за кілька днів до весілля їхньої сестри.

Що стосується безпосередньо збірної США, вона втретє в історії стала олімпійським чемпіоном. Востаннє американці тріумфували у 1980-му році, створивши "диво на льоду", а в епоху НХЛ до цього жодного разу не тріумфували.

Раніше повідомлялося, що у фіналі жіночого хокейного турніру американки здобули вольову перемогу над канадками (2:1), вигравши третє в історії олімпійське чемпіонство для своєї країни.