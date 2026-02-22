Збірна США з хокею присвятила перемогу на Олімпіаді гравцю, який трагічно загинув в автокатастрофі
Збірна США з хокею написала одну з найемоційніших історій Олімпіади-2026. У фіналі проти принципового суперника, Канади, американці вирвали перемогу в овертаймі з рахунком 2:1 і здобули золото, яке ще довго згадуватимуть не лише через напругу на льоду, а й через те, кому його присвятили.
Цей тріумф став даниною пам'яті Джонні Годро – зірці НХЛ і п'ятиразовому учаснику чемпіонатів світу, який трагічно загинув у серпні 2024 року. Одразу після фінальної сирени гравці винесли на лід його джерсі та зробили з ним коло пошани.
На трибунах за фіналом спостерігала родина та дружина Годро разом із маленьким сином, який народився вже після смерті батька (1 квітня). У перерві матчу телекамери показали його джерсі в роздягальні збірної США – воно висіло там як мовчазний символ і головна мотивація команди.
Нагадаємо, Джонні Годро було всього 31. За кар'єру він провів 763 матчі в НХЛ, набрав 743 очки (243 голи та 500 асистів), і сім разів грав у Матчі всіх зірок ліги. Його життя обірвалося трагічно: разом із братом Метью він загинув під колесами нетверезого водія, коли вони каталися на велосипедах – за кілька днів до весілля їхньої сестри.
Що стосується безпосередньо збірної США, вона втретє в історії стала олімпійським чемпіоном. Востаннє американці тріумфували у 1980-му році, створивши "диво на льоду", а в епоху НХЛ до цього жодного разу не тріумфували.
Раніше повідомлялося, що у фіналі жіночого хокейного турніру американки здобули вольову перемогу над канадками (2:1), вигравши третє в історії олімпійське чемпіонство для своєї країни.