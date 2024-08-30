Форвард збірної США Годро загинув у ДТП

Сьогодні, 30 серпня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув форвард Коламбус і збірної США з хокею Джонні Годро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

ДТП сталася під час прогулянки на велосипеді в четвер, 29 серпня, в Олдменс-Тауншип, штат Нью-Джерсі, неподалік від рідного міста Годро — Салем, водій автомобіля у стані алкогольного сп'яніння врізався у велосипед 31-річного Джонні. Зазначається, що разом із ним загинув його молодший брат Меттью Годро.

"Коламбус Блю Джекетс шокований і спустошений цією трагедією. Джонні був не тільки чудовим хокеїстом, але, що більш важливо, люблячим чоловіком, батьком, сином, братом і другом. Ми висловлюємо наші щирі співчуття його дружині Мередіт, його Діти, Ноа та Джонні, його батькам, родини та друзям із приводу втрати. Джонні та Метью. Він грав у хокей з великою радістю, яку відчували всі, хто бачив його на льоду. Скрізь, де він грав, від Бостонського коледжу до Калгарі Флеймз і команди США до Блю Джекетс", — пресслужба Коламбус.

Columbus Blue Jackets statement on the passing of Johnny Gaudreau and his brother, Matthew. pic.twitter.com/V2aFykgKIs — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) August 30, 2024

Годро був найкращим форвардом Блю Джекетс після підписання в липні 2022 року з Калгарі Флеймз. У сезоні-2023/24 він зіграв 81 матч, закинув 12 шайб та зробив 48 асистів.