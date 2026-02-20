Бургер із медалей: олімпійська чемпіонка креативно похизувалася своїми нагородами на Іграх-2026

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лу Жанмонно здивувала фанатів креативною фотодобіркою в інстаграмі.

На Зимових Олімпійських іграх француженка вже встигла зібрати вражаючу колекцію нагород – два золота в естафетах, срібло в індивідуальній гонці та бронзу у спринті.

Та замість традиційної світлини з медалями на шиї спортсменка вирішила підійти до справи з гумором. Жанмонно буквально "зробила бургер" із власних нагород, вклавши всі чотири медалі між булочками.

"Усім смачного!" – підписала фото спортсменка.

Нагадаємо, вже у суботу, 21 лютого, Лу може завоювати ще одну медаль, адже біатлоніста виступить у масстарті.

Читайте також : Відео Розповідала про ігуан та ціни на каву: телеведуча Олімпіади вийшла в ефір у нетверезому стані

Раніше повідомлялося, що тренер з фігурного катання став зіркою на Олімпіаді завдяки зміні курток під час виступу спортсменів.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня втекстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.