Бургер із медалей: олімпійська чемпіонка креативно похизувалася своїми нагородами на Іграх-2026

Богдан Войченко — 20 лютого 2026, 15:06
Instagram
Бургер із медалей: олімпійська чемпіонка креативно похизувалася своїми нагородами на Іграх-2026

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лу Жанмонно здивувала фанатів креативною фотодобіркою в інстаграмі.

На Зимових Олімпійських іграх француженка вже встигла зібрати вражаючу колекцію нагород два золота в естафетах, срібло в індивідуальній гонці та бронзу у спринті.

Та замість традиційної світлини з медалями на шиї спортсменка вирішила підійти до справи з гумором. Жанмонно буквально "зробила бургер" із власних нагород, вклавши всі чотири медалі між булочками.

"Усім смачного!" – підписала фото спортсменка.

Нагадаємо, вже у суботу, 21 лютого, Лу може завоювати ще одну медаль, адже біатлоніста виступить у масстарті.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня втекстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

