Легендарний тренер Ліверпуля виступив у незвичній ролі під час біатлонної гонки на Олімпіаді

Богдан Войченко — 17 лютого 2026, 23:11
Getty Images
Колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп став несподіваним героєм біатлонного вечора на зимовій Олімпіаді. Німецький фахівець задзвонив у дзвін перед фінальним колом чоловічої естафети.

58-річний Клопп вже давно є фанатом біатлону, а під час Ігор у Мілані-Кортіні він уперше відвідав змагання наживо та навіть отримав почесну місію дати сигнал на вирішальне коло.

"Я фанат усього гірських лиж, лижних перегонів, біатлону. Це просто неймовірно захопливо. Дещо я розумію краще, бо дивився роками або пробував сам. А деякі речі взагалі ні. Наприклад, як у керлінгу можна так низько нахилятися і зберігати рівновагу", – пожартував Клопп.

Нагадаємо, збірна Франції вперше в історії виграла олімпійське "золото" у чоловічій естафеті, натомість українська збірна фінішувала за межами чільної десятки.

Що стосується самого Клоппа, після завершення дев'ятирічної епохи на "Енфілді" в травні 2024 року німецький фахівець відійшов від роботи біля кромки поля, пояснивши це втомою, а з січня 2025-го обійняв посаду керівника глобального футбольного напрямку в Ред Булл, де координує діяльність усіх клубів системи.

Раніше була інформація, що Клопп може очолити Реал вже влітку 2026-го. Також німецький спеціаліст розповів, чому відмовився під посади головного тренера Манчестер Юнайтед. Юрген не приховує, що сумує за Ліверпулем та у майбутньому ще може прийти до керма англійського клубу.

