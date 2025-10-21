Не сумую, але це можливо, – Клопп не виключив можливості знову очолити Ліверпуль

Голова відділу глобального футболу в компанії Ред Булл Юрген Клопп відповів на питання про своє потенційне повернення до тренерської діяльності.

Про це 58-річний німець поговорив в інтерв'ю YouTube-каналу "The Diary Of A CEO".

По ходу сезону-2023/24 Клопп несподівано для багатьох оголосив про свою відставку з посади головного тренера Ліверпуля по завершенню кампанії. І хоча потім німецький фахівець заявив, що більше не хоче тренувати, він не став виключати можливості свого повернення на "Енфілд".

"Я сказав, що ніколи не буду тренувати іншу команду в Англії. Це означає, що якщо я повернуся туда, то це буде заради Ліверпуля. Тож так, теоретично це можливо.

Я люблю те, чим займаюся зараз, і не сумую за тренерською роботою. Не сумую. Тобто я все-таки треную, але не гравців, а дещо інше. І я не сумую за цим. Я не сумую за тим, щоб стояти під дощем дві з половиною, три години. Я не сумую за тим, щоб тричі на тиждень ходити на пресконференції, давати 10-12 інтерв'ю на тиждень. Я не сумую за цим.

Я не сумую за роздягальнею в тому сенсі, що я не буваю там достатньо часто. Я провів 1080 з гаком матчів. Тож я був у роздягальні дуже, дуже часто. Мені 58 років, це з вашої точки зору, з іншого боку це не так вже й багато. Це означає, що я можу ухвалити рішення (про повернення) через кілька років. Я не знаю. Якби я мав вирішувати сьогодні, я б більше не тренував, але, слава Богу, мені цього робити не доводиться. Я просто подивлюся, що принесе майбутнє", – сказав Клопп.