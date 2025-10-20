Не мій проєкт, – Клопп розповів, чому відмовився очолити Манчестер Юнайтед

Голова відділу глобального футболу в компанії Ред Булл Юрген Клопп пригадав момент зі своєї кар'єри, коли він міг стати головним тренером Манчестер Юнайтед.

Про це 58-річний німець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "The Diary Of A CEO".

У 2015 році Клопп залишив посаду тренера дортмундської Боруссії. Але ще за два роки до цього МЮ хотів запросити його, оскільки сер Алекс Фергюсон збирався йти на пенсію.

Тодішній гендиректор клубу Ед Вудворд провів переговори з німецьким фахівцем, сподіваючись переконати його погодитися на роботу на "Олд Траффорді". Проте, за словами Клоппа, бачення Вудворда відбило у нього все бажання стати "червоним дияволом".

"На зустрічах мені казали речі, які мені не подобалися: "Ми придбаємо всіх гравців, яких ви хочете... ми підпишемо його, і його, і його..." А я сидів там і думав: "Так, це не мій проєкт". Я не хотів повертати Поля Погба. Ці речі не спрацюють. Я не хотів повертати Кріштіану Роналду, це не допоможе. Їхньою ідеєю було привести до клубу найкращих гравців, але вони ніколи не хотіли згадувати футбол. А потім з'явився чисто футбольний проєкт – ФК Ліверпуль", – сказав Клопп.

Замість Манчестер Юнайтед Юрген Клопп очолив Ліверпуль. За практично 9 років на "Енфілді" німець повернув мерсисайдців на вершину англійського та світового футболу. МЮ у свою чергу продовжив своє падіння після відходу сера Алекса Фергюсона.

Нагадаємо, що у вересні Юрген Клопп заявив про відсутність бажання повертатися до тренерської діяльності.