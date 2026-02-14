Олімпійські ігри – це особливий старт, – Джима прокоментувала свій виступ у спринтерській гонці

Українська біатлоністка Юлія Джима поділилася враженнями від свого виступу у спринтерській гонці на Олімпійських іграх-2026, заявивши, що з огляду на те, як складався для неї сезон, вона задоволена продемонстрованим результатом.

Її слова передав НОК України.

"Гонка була непростою. На трасі потрібно було віддавати багато сил, свіжий сніг був досить важкий, тому доводилося постійно працювати й терпіти. На стрільбі вдалося відпрацювати чисто – це дуже важливо для спринту. Ходом хотілося б бути швидшою, але з огляду на те, як складався сезон, я задоволена, що змогла показати стабільний результат. Звісно, завжди хочеться вище, але сьогодні головне було зробити свою роботу максимально якісно".

Нагадаємо, що сьогодні, 14 лютого, попри пропущену через хвороби та травму пальця частину підготовки, спортсменка у спринтерській гонці на 7,5 км на Олімпіаді змогла закрити всі 10 мішеней та показати найкращий результат серед українок, посівши 24-те місце.

Юлія Джима підкреслила, що саме особливість Олімпійських ігор, можливість представляти країну та допомога команди та уболівальників допомогли їй подолати наслідки травм і хвороб.

"Так, сезон справді видався непростим. Я пропустила значну частину підготовки через хвороби й травму пальця, і повернення було непростим – і фізично, і психологічно. Але Олімпійські ігри – це особливий старт. Коли виходиш на дистанцію з прапором України на формі, розумієш, заради чого працюєш. Це величезна відповідальність і водночас мотивація. Я дуже вдячна всім, хто підтримував у цей період – команді, тренерам, уболівальникам. Саме ця підтримка допомогла повернутися й знову відчути себе конкурентноздатною".

За підсумком спринту три українки кваліфікувалися до персьюту: Юлія Джима (24 місце), Олександра Меркушина (42 місце) та Христина Дмитренко (54 місце).

Гонки переслідування в Антгольц-Антерсельві відбудуться у неділю, 15 лютого. Чоловіча розпочнеться о 12:15 за київським часом, жіночий персьют стартує о 15:45.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.