Сімон вдруге в кар'єрі виграла кришталевий глобус у масстартах

Французька біатлоністка Жюлья Сімон виграла залік жіночих гонок із масовим стартом у сезоні-2025/26 Кубку світу.

29-річна француженка набрала за сезон 245 очок та відірвалася від італійки Лізи Віттоцці, яка виграла останню гонку сезону та стала другою в заліку, на 59 очок.

Для Жюльї Сімон це вже другий в кар'єрі Малий кришталевий глобус у заліку масстартів. Перший вона виграла за підсумками сезону-2022/23, коли їй підкорився ще й загальний тотал.

Нагадаємо, Україна вперше в історії не була представлена в жодному масстарті у сезоні Кубку світу.

Також сьогодні, 22 березня, в межах останнього етапу Кубку світу в Голменколлені відбудеться чоловічий масстарт. У ньому візьме участь представник України Віталій Мандзин. Гонка розпочнеться о 16:45 за київским часом.