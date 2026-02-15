Історичне золото для Бразилії, драматичне фіаско шведок. Підсумки лижного дня на Олімпіаді

Стрибки з трампліна

Старт дня:

Великий трамплін, HS 141, особистий турнір, чоловіки

Домен Превц усе ж не покине Олімпіаду-2026 без особистого золота. На великому турнірі, порівняно із нормальним, словенець почувався значно краще. Так, він не домінував, як протягом більшої частини поточного сезону, проте вже у тренуваннях було зрозуміло: цього разу Домен боротиметься за золото. І він його таки завоював.

Хоча легкою цю перемогу точно не назвеш. Після першої спроби Превц ішов другим, програючи 7 балів Рену Нікайдо. Немало, враховуючи те, у якій прекрасній формі зараз японець, і наскільки він стабільний. Проте у другій спробі Домен видав геніальний стрибок на 141,5 м, і вирішив долю боротьби за перемогу на свою користь. Так, можливо, від підійшов до Олімпіади вже на спаді форми, проте перевага в класі над суперниками у словенця настільки велика, що навіть у такому стані він здатен перемагати.

Домен Превц Skijumping.pl

Ну а Нікайдо після бронзових нагород у особистому турнірі на нормальному трампліні та міксті додав до своєї колекції ще й срібло. Звісно, враховуючи 7-очкове лідерство після першої спроби, присмак у цього успіху трішки гіркуватий, але Рен програв дуже сильному супернику. Тим більше, у японця ще є дуже хороший шанс таки завоювати на цій Олімпіаді своє золото – це парний командний турнір (SuperTeam), який відбудеться у понеділок.

Його дует із Рьою Кобаясі виглядає найсильнішим. Сам Рьою після доволі посереднього виступу на нормально трампліні та тренувань на великому додав, і в підсумку замкнув топ-6, піднявшись на 5 позицій у другій спробі.

Бронзу ж завоював Кацпер Томасяк. Феноменальна дебютна Олімпіада у виконанні польського тінейджера, яку він завершить із таким же медальним доробком, що і його легендарний співвітчизник Адам Малиш Ігри 2002 року в Солт Лейк Сіті. Утім, якщо Малиш на ту Олімпіаду приїхав у зеніті слави, то Томасяк тягнув хіба що на статус небезпечної темної конячки – таких успіхів від нього не чекав ніхто.

Що цікаво, у тренуваннях на великому трампліні Кацпер не вражав, проте зумів додати у вирішальний момент – навик, який присутній Великим. Чи стане таким Томасяк – говорити ще рано, але заявку він зробив дуже гучну. Після відходу на пенсію золотого покоління Каміля Стоха здавалося, що на збірну Польщі чекає дуже проблемна зміна поколінь і глибокий спад. Проте Кацпер довів, що у польських стрибків є світле майбутнє. І він втримуватиме той шалений рівень інтересу до стрибків у Польщі, який створив Малиш і підтримав Стох.

Кацпер Томасяк Skijumping.pl

Що стосується самого Каміля, то він свій останній особистий старт на Олімпіадах у кар'єрі провів на середньому рівні, посівши 21 місце. Павел Вонсек став 14-м, тому, якщо тренерський штаб збірної Польщі обиратиме склад на SuperTeam суто за спортивним принципом, то Стоха у ньому бути не повинно.

Щодо Домена Превца, то у нього з напарником є великі проблеми. Тімі Зайц навіть не пробився у другу спробу, а Анже Ланішек у ній провалився, посівши у підсумку останнє, 30 місце. Ймовірно, напарником Превца у понеділок стане останній – на користь Ланішека говорить і сухий спортивний принцип, і той аргумент, що у командних турнірах він уміє дуже помітно додавати, в чому ми вже мали змогу переконатися у міксті.

Але чи вистачить цього для золота в протистоянні з японцями? Є великі сумніви. Зокрема, тому, що чемпіони визначатимуться за підсумками не двох, і трьох спроб. Це значно підвищує ймовірність того, що з трьох своїх стрибків нестабільний Ланішек один таки провалить.

Як і на нормальному трампліні, третім після першої спроби йшов Крістоффер Еріксен Сундал, і знову норвежець втриматися на подіумі не зумів. Проте, якщо на 90-метровому трампліні Крістоффер у другій спробі провалився та відлетів аж на 10 місце, то тут виконав дуже гідний стрибок – просто Томасяк виявився сильнішим. Інший норвежець, Маріус Ліндвік, захист титулу олімпійського чемпіона провалив, навіть не потрапивши у фінал.

Крістоффер Еріксен Сундал Skijumping.pl

За результатами тренувань чи не головним фаворитом можна було вважати Яна Хьорля. Проте австрійця вкотре накрила його звична проблема: у змаганнях він не здатен відтворити свій тренувальний рівень. Як результат – лише 5 місце та дуже висока ймовірність того, що Австрія покине нинішню Олімпіаду без єдиної медалі, попри домінування на дистанції Кубку світу. Як і до минулого чемпіонату світу, команда Андреаса Відхьольцля підійшла до титульного турніру на спаді форми. Чи привід це для звільнення? Важко сказати. Все ж, блискучі результати команди протягом більшої частини сезону нікуди не поділися.

Штефан Крафт на Олімпіаді був дуже блідою тінню самого себе. Турнір на великому трампліні він взагалі провалив, не пробившись у другу спробу – 36 місце. Не помітити колосальний регрес легендарного австрійця після народження доньки та паузи у виступах на Кубку світу неможливо.

Ще один зірковий австрієць, Даніель Чофеніг, у тренуваннях також виглядав доволі блідо, проте в першій спробі зумів додати, показавши восьмий результат. Але після цього була дискваліфікація за порушення технічного регламенту: черевики Даніеля були на 4 мм довшими за дозволений розмір.

Дискваліфікація Чофеніга дозволила пробитися у фінальний раунд Хектору Капустіку. І словак своїм шансом скористався сповна, піднявшись у другій спробі на 9 позицій вгору та розділивши у підсумку 21 місце зі Стохом.

А ось збірна Німеччини турнір на великому турнірі провела значно слабкіше. Фелікс Хоффманн у другий день тренувань дуже помітно здав порівняно з першим, і віднайти четверговий рівень у суботу так і не зумів. Хоффманн, виходячи з його рівня у п'ятницю, цілком міг взагалі залишитися без другої спроби, тому 25 місце у підсумку – далеко не найгірший результат.

Фелікс Хоффманн Skijumping.pl

Філіпп Раймунд же на тренуваннях не виблискував так, як на нормальному трампліні, проте видавався цілком реальним претендентом на медалі. Тому 9 місце у підсумку – результат, який розчарував. Партнером Філіппа по SuperTeam у понеділок, найімовірніше, стане Андреас Веллінгер, який замкнув топ-15.

Вистачало у турнірі на великому трампліні й чимало несподіванок від представників малих стрибкових країн. І якщо 10 місце Владіміра Зографскі сенсацією назвати складно, то 8-й результат від Іллі Мізєрних – справжній шок: на Кубку світу він жодного разу не піднімався вище 20 місця. А ось Валентен Фубер на великому трампліні виглядав значно слабкіше, та в підсумку посів лише 17 місце.

Як і на нормальному трампліні, без другої спроби залишилися українці – Євген Марусяк і Віталій Калініченко. Так, окремі стрибки у них були на топ-30, проте загалом не можна сказати, що у змаганнях українці відступили порівняно зі своїм загальним тренувальним рівнем. На жаль, реальність така, що в умовах попутного вітру, який і надалі панував на трампліні у Предаццо, нашим стрибунам конкурувати із найкращими важко. Залишається лише сподіватися, що до понеділку, коли відбудеться SuperTeam, вітрові умови зміняться.

Що завтра?

19:45 – великий трамплін HS 141, жінки, особистий турнір

У неділю слідом за чоловіками розіграють комплекти медалей у особистому турнірі на великому трампліні й жінки, для яких цей старт стане заключним на нинішній Олімпіаді. Безумовно, Ніка Превц прагнутиме піти стопами свого брата та також завоювати особисте золото. Судячи з результатів тренувань, шанси на це непогані, але далеко не стовідсоткові.

Ніка Превц Skijumping.pl

Головна загроза для Ніки – норвежки. Блискуче виглядає у тренуваннях Айрін Марія Квандал, яка виграла 3 із останніх 4 тренувальних спроб. Може поборотися за золотий дубль і Анна Одін Стрьом. Вона посіла 3 і 2 місця в перших двох тренуваннях, після чого пропустила наступні чотири сесії. Так ведуть себе спортсменки, впевнені у своїх силах.

Гірські лижі

Старт дня:

Гігантський слалом, чоловіки

Чоловічий гігантський слалом подарував історичну подію – перше в історії золото зимових Олімпіад для Бразилії та Південної Америки загалом. Завоював його Лукас Бротен. В останніх трьох гігантах на Кубку світу він неодмінно посідав 2 місця, і ось, нарешті, переміг – у найпотрібніший момент.

Траса гіганту в Борміо була доволі специфічною – перш за все, через свою пологість. Звична ситуація, коли старти в технічних дисциплінах проводяться на трасах швидкісних спусків. І Бротен у першій спробі до таких специфічних умов зумів підготуватися найкраще, кинувши прірву всім, крім Марко Одерматта.

В другій спробі залишалося лише втримати цю перевагу, і Лукасу це вдалося. Історія зимових Олімпіад переписана, а Норвезька лижна федерація може лише шкодувати, що втратила такого таланта.

Найкращим із норвежців став близький друг Бротена, Атле Лі Макграт, який посів 5 місце. Зазначимо, що він вийшов на старт із чорною пов'язкою на руці – кілька днів тому він втратив дідуся.

Одерматт, за великим рахунком, усю гонку програв на першій половині першої спроби – третій та четвертий сектори він уже пройшов у одні ноги з бразильцем. У другій спробі Марко робив усе можливе, щоби відігратися. Як і тренер збірної Швейцарії, Хельмут Круг. Саме йому випав жереб ставити трасу другої спроби, і він поставив максимально швидкісну конфігурацію – все, щоби дати Одерматту шанс відігратися.

Проте не вдалося. Значною мірою тому, що Марко знову не зумів видати цілісної спроби. Якщо у першому заїзді він не кращим чином пройшов верхню половину, то в другому раунді – нижню. Отож, Одерматт покидає Олімпіаду-2026 без золота. Звісно, два срібла, бронза та 4 місце – виступ, який назвати провалом язик не повернеться, проте чекали від Марко точно більшого.

Марко Одерматт Getty Images

Не забуваємо, що без золота Одерматта залишив несподівано слабкий виступ Лоїка Мейяра в слаломі командної комбінації. Після цього оптимізму щодо шансів Лоїка в гіганті було небагато. Проте Мейяр провів дуже класну гонку та завоював бронзу, залишивши без медалі партнера по команді, Томаса Тумлера. Його дуже шкода: для Томаса це був, напевно, єдиний шанс на олімпійську медаль у кар'єрі.

Топ-5 замкнув француз Лео Ангено. А ось його партнер по команді, Альбан Елезі Каннаферіна, провалився: лише 31-й результат у першій спробі та схід у другому раунді. Нагадаємо, на Олімпіадах, як і на чемпіонатах світу, до старту в другій спробі допускають усіх, а не лише топ-30.

Провалилася збірна Італії. Тобіас Кастлунгер і Лука Де Аліпрандіні зійшли вже у першій спробі. Алекс Вінатцер після першого раунду йшов 11-м і, знаючи його вміння прориватися в других спробах, у господарів були навіть сподівання на медаль. У другій спробі Алекс пішов у атаку, і переборщив – схід із дистанції. Таким чином, із чотирьох італійців до фінішу дістався лише Джованні Францоні, який посів скромне 24 місце.

Що завтра?

11:00/14:30 – гігант, жінки

Слідом за чоловіками комплект нагород у гіганті розіграють і жінки. Головна увага буде прикута до Федеріки Бріньоне, яка має шанси на домашній Олімпіаді не обмежитися одним золотом.

Федеріка Бріньоне Getty Images

Хто буде її головними суперницями? Перш за все, Юлія Шайб, яка проводить найкращий сезон у кар'єрі. Австрійці головне – не перегоріти. Гігант – її єдиний медальний шанс на цій Олімпіаді, тому відступати нікуди.

Також серед топ-фаворитів – Каміль Раст, Сара Хектор і Еліс Робінсон. Дуже цікаво буде поспостерігати за Мікаелою Шиффрін – після провалу в слаломі комбінації побоювань щодо її виступів у технічних дисциплінах вистачає. Можуть здивувати її партнерки по команді – Пола Мольцан і Ніна О'Браєн. З темних конячок варто виділити полячку Марину Гонсєніцу-Даніель.

Лижні гонки

Старт дня

Естафета, 4х7,5 км, жінки

Здавалося, що збірна Швеції програти жіночу естафету на цій Олімпіаді просто не може. На старт вийшов справжній дрім-тім, неймовірно сильний не лише за іменами на папері, а й за своєю поточною формою на цій Олімпіаді. Але шведки знову примудрилися програти тоді, коли цього, здавалося би, зробити просто неможливо.

Розпочиналося все за планом. Лінн Сван провела дуже якісний перший етап, та передала естафету першою, із перевагою в 7 секунд над найближчими переслідувачками. Другою йшла Ебба Андерссон, і ось тут у Швеції почалися проблеми. На першому колі вона впала – вся перевага розтанула миттєво.

Андерссон відстала від норвежки Астрід Слінд, яка очолила гонку, проте ніякої катастрофи у цьому ще не було. Але в голові у Ебби ця катастрофа уже трапилася. Вона почувалася дуже невпевнено на спусках, проходила їх дуже обережно, боючись повторного падіння. І на цьому також втрачала дорогоцінні секунди.

Коли ти чогось дуже сильно боїшся – саме це і трапляється. На останньому колі дистанції Андерссон знову впала. І зламала при цьому лижу. Тривалий час доводилося рухатися на одній, аж поки Еббі не принесли запасну. На передачі естафети вона була вже восьмою, з відставанням у 1 хвилину та 18 секунд від лідера. Вирок для шансів на перемогу.

😮 Catastrophe pour la fondeuse suédoise Ebba Andersson ! Une chute spectaculaire, une fixation cassée et la voilà obligée de continuer avec un seul ski ! Le technicien qui lui vient en aide tombe également ! #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/lL2GO9pRlo — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 14, 2026

Фріда Карлссон та Йонна Сундлінг на третьому та четвертому етапах повернули Швецію в топ-3 та дозволили завоювати срібло. Проте це зовсім не те, чого очікували перед стартом. До слова, Карлссон, яка у дистанційних гонках цієї Олімпіади домінує, провела свій етап далеко не видатним чином. Шок від того, що вона бачила у виконанні Андерссон перед своїм стартом, чи у Фріди поступово з'являється втома? Відповідь ми дізнаємося лише в марафоні, проте її перемога в ньому тепер не така очевидна.

Карлссон після гонки, до слова, не прийшла на пресконференцію. Її емоції можна зрозуміти, проте слід пам'ятати, що чотири роки в тому в Пекіні золоті шанси Швеції в естафеті похоронила, багато в чому, саме вона.

Ну а норвежки довели справу до впевненої перемоги. Для кожної з них це олімпійське золото стало першим у кар'єрі. Для 37-річнної Слінд ця Олімпіада, найімовірніше, стане останньою. При цьому, одним золотом вона може не обмежитися – в марафоні вона буде однією з головних фавориток. Ну а найбільш радісно за Хейді Венг – було би великою несправедливістю, якби така видатна кар'єра не увінчалася олімпійським золотом.

Хейді Венг Getty Images

Бронзу завоювала збірна Фінляндії, навіть попри те, що Йоханна Матінтало на першому етапі виступила відверто невдало. Її шанси у марафоні після такого перфомансу виглядають відверто скромно. А ось хто на першому етапі сподобався, так це Тереза Штадлобер. Попри падіння на спуску, австрійка зуміла передати естафету четвертою.

Що завтра?

13:00 – естафета, 4х7,5 км, чоловіки

У неділю відбудеться чоловіча естафета, де настільки ж очевидним фаворитом, яким у жінок була Швеція, є збірна Норвегії. Тренерський штаб команди ухвалив доволі суперечливе рішення не включити до четвірки Харальда Остберга Амундсена.

Натомість, побіжить Еміль Іверсен, для якого ця гонка буде першою на нинішній Олімпіаді. Нагадаємо, перед Іграми він перехворів, тому його форма під питанням. Чотири роки тому в Пекіні Іверсен також біг перший етап, і провалився – саме це стало основною причиною поразки норвежців. Тому потенційно інтригу в гонці тренерський штаб збірної Норвегії створив, хоча зараз настільки ж сильного суперника, як росіяни у 2022 році, у скандинавів немає.