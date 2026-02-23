Овертайм 3 на 3 – це не хокей: тренер Канади висловився про поразку у фіналі ОІ-2026

Головний тренер збірної Канади з хокею Джон Купер прокоментував поразку від США у фіналі Олімпіади-2026.

Його слова цитує Sportsnet.

Він розкритикував проведення овертаймів у форматі 3 на 3 на турнірі. Фахівець вважає, що це не йде на користь хокею.

"Я пишаюся своїми гравцями. Вони все зробили правильно, але бувають такі дні, коли не вдається перемогти. Овертайм 3 на 3? Це вже не хокей, коли ви забираєте з льоду чотирьох гравців. Овертайми та буліти існують з однієї причини – все це продиктовано телебаченням, щоб матчі не затягувалися. Але не просто так у плейоф НХЛ немає овертаймів 3 на 3. Ніхто не скаже, що це несправедливо, бо всі команди у рівних умовах. Усі приїхали на Олімпіаду та знають правила. Нікому не потрібен матч, який тривав би 6,5 годин, тому є овертайми 3 на 3", – сказав Купер.

Зазначимо, що основний час фінального матчу завершився внічию 1:1. А вже в овертаймі Джек Г'юз кистьовим кидком прошив дальній нижній кут воріт Джордана Біннінгтона, принісши збірній США "золото".

У жіночому турнірі між собою також у фіналі боролись ці збірні. Олімпійськими чемпіонками стали американки, які здолали Канаду з ідентичним рахунком у додатковий час.