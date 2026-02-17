Ми своє завдання виконали: тренер – про виступ Коцар на Олімпіаді-2026

Тренер української фристайлістки Катерини Коцар Юрій Досов оцінив виступ спортсменки на Олімпіаді-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Чекав на результати, тому що ми працювали над цим. Хотів би, звичайно, десь вище, але так склалася боротьба. Тут було все настільки складно: і погода, і завірюха, і спортсменки деякі впали. Це все впливає дуже сильно і на тренерів, і на спортсменок. Тому я задоволений. Ми своє завдання виконали.

Нашим основним завдання було потрапити у фінал, це вже топ. І битися у фіналі. Що ми змогли — так це виконати три непогані стрибки, відпрацювати майбутні стрибки третьою спробою. У нас є перспективи та світле майбутнє, аби закінчилася війна.

Виступ у слоупстайлі – це, безумовно, успіх. Дуже складна траса, дуже довгі рейли – таких ми ще не бачили. Ця труба, напевно, найдовша, метрів з 16. Вона дуже висока, на неї застрибнути, і проїхати – складно. Ще були такі моменти, що вона там впала на тренуванні та пошкодила собі ребро. Їй було важко, але вона вольова спортсменка. Я нею дуже пишаюся", – сказав він.