Ми своє завдання виконали: тренер – про виступ Коцар на Олімпіаді-2026
Тренер української фристайлістки Катерини Коцар Юрій Досов оцінив виступ спортсменки на Олімпіаді-2026.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Чекав на результати, тому що ми працювали над цим. Хотів би, звичайно, десь вище, але так склалася боротьба. Тут було все настільки складно: і погода, і завірюха, і спортсменки деякі впали. Це все впливає дуже сильно і на тренерів, і на спортсменок. Тому я задоволений. Ми своє завдання виконали.
Нашим основним завдання було потрапити у фінал, це вже топ. І битися у фіналі. Що ми змогли — так це виконати три непогані стрибки, відпрацювати майбутні стрибки третьою спробою. У нас є перспективи та світле майбутнє, аби закінчилася війна.
Виступ у слоупстайлі – це, безумовно, успіх. Дуже складна траса, дуже довгі рейли – таких ми ще не бачили. Ця труба, напевно, найдовша, метрів з 16. Вона дуже висока, на неї застрибнути, і проїхати – складно. Ще були такі моменти, що вона там впала на тренуванні та пошкодила собі ребро. Їй було важко, але вона вольова спортсменка. Я нею дуже пишаюся", – сказав він.
Також тренер оцінив подальші перспективи спортсменки та заявив, що наступний виступ Коцар буде на Кубку світу у Франції.
"Думаю, перспективи у нас дуже хороші. Є певні напрацювання. Ці змагання дали шалений досвід мені як тренеру, Катерині як спортсменці. Все воно має скластися, за один день не буває все. Так, ми вже працюємо досить довго, але для України це досить молодий вид спорту.
Подальші плани? Спочатку ми поїдемо на Кубок Європи, до Польщі, потім на Кубок світу у французький Тінь. Там у нас є хороші шанси, думаю, що і результат може бути дуже хороший. І, можливо, у загальному заліку Кубка світу з бігейру буде гарне місце", – розповів Досов.
Зазначимо, що Катерина стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у бігейрі. Вона посіла підсумкове десяте місце з результатом 156 балів.
Чемпіонкою стала представниця Канади Меган Олдем. Вона отримала від суддів 180,75 очок.
