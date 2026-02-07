Українська правда
Це дивно, бо людям він подобається: Трамп – про реакцію уболівальників на Венса під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор

Олександр Булава — 7 лютого 2026, 11:38
REUTERS/Fabrizio Bensch

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здивований реакцією уболівальників на віцепрезидента країни Джей Ді Венса під час церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Цитує американського президента Fox News.

Під час виходу збірної США на стадіон камера трансляції показала Венса, уболівальники миттєво вибухнули свистом.

"Чому такий холодний прийом? Це дивно, бо людям він подобається. Ну, я маю на увазі, що він, чесно кажучи, в чужій країні. У цій країні його не освистують", – сказав Трамп.

Зазначимо, що делегація віцепрезидента США з розмахом прилетіла у Мілан. Для поїздки залучити 14 літаків та близько 100 автомобілів. Охороняють Венса близько 300 людей.

Нагадаємо, Олімпіада-2026 триватиме до 22 лютого. Україна буде представлена в 11 видах спорту 46 спортсменами.

На "Чемпіоні" також доступний повний розклад виступів українських спортсменів на Іграх в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

