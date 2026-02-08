"Справжній невдаха": Трамп розкритикував олімпійця Гесса за відмову "представляти все, що відбувається у США"

Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував американського фрістайліста Гантера Гесса після того, як спортсмен, під час проведення Олімпійських ігор 2026, висловив неоднозначне ставлення до політичної ситуації в країні.

Про це повідомляє CBS News.

Трамп опублікував пост у соцмережах, назвавши атлета "лузером", за якого важко вболівати.

"Американський олімпійський лижник Гантер Гесс, справжній невдаха, каже, що він не представляє свою країну на поточних зимових Олімпійських іграх. Якщо це так, то він не повинен був пробувати свої сили в команді, і дуже шкода, що він у ній. Дуже важко вболівати за такого. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!"

Виникла ця гнівна терада у американсього президента через те, що раніше на пресконференції Гесс заявив, що відчуває "змішані емоції", виступаючи під прапором США в нинішній політичній атмосфері.

"Я думаю, що зараз представляти США викликає змішані емоції. Це трохи складно. Очевидно, що відбувається багато речей, які мені не дуже подобаються, і я думаю, що багато людей теж так думають. Для мене це більше представлення моїх друзів і родини вдома, людей, які представляли країну до мене, і всього того, що я вважаю хорошим у США. Я просто думаю, що якщо це відповідає моїм моральним цінностям, я відчуваю, що представляю їх. Те, що я ношу прапор, не означає, що я представляю все, що відбувається в США. Так, я просто хочу зробити це для своїх друзів, родини та людей, які підтримували мене на шляху до цього."

Зауважимо, що Гесс пропустив Олімпіаду-2022 через травму та двічі поспіль виграв "бронзу" в суперпайпі на зимових X Games (2024, 2025), а до нинішніх Ігор підійшов після п'ятого місця на чемпіонаті світу-2025 з фрістайлу у дисципліні хафпайп (89.75 бала).

Нагадаємо, що трибуни освистали віцепрезидента США Джей Ді Венса під час відкриття Олімпіади-2026. На що Трамп здивувався, заявивши що "це дивно, бо людям він подобається".

Перші змагання з фрістайлу на Олімпіаді почалися вже 7 лютого. Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися тут.