Вже мав досвід четвертого етапу: Лесюк – про участь в естафеті Олімпіади-2026

Український біатлоніст Тарас Лесюк розповів про очікування від естафетної гонки на Олімпійських іграх 2026, в якій він братиме участь.

Слова спортсмена передає Суспільне Спорт.

29-річному дебютанту Олімпіади-2026 тренерський штаб довірив бігти вирішальний етап естафети.

"Я вже мав досвід четвертого етапу декілька разів, тому скажу, що може бути по-різному. Потрібно буде боротися з іншими країнами до останнього метра.

Все добре і психологічно, і фізично. Казали готуватися, що, можливо, візьму участь в естафеті. Тому саме до цього готувався і налаштовувався", – розповів Лесюк.