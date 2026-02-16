Вже мав досвід четвертого етапу: Лесюк – про участь в естафеті Олімпіади-2026
Український біатлоніст Тарас Лесюк розповів про очікування від естафетної гонки на Олімпійських іграх 2026, в якій він братиме участь.
Слова спортсмена передає Суспільне Спорт.
29-річному дебютанту Олімпіади-2026 тренерський штаб довірив бігти вирішальний етап естафети.
"Я вже мав досвід четвертого етапу декілька разів, тому скажу, що може бути по-різному. Потрібно буде боротися з іншими країнами до останнього метра.
Все добре і психологічно, і фізично. Казали готуватися, що, можливо, візьму участь в естафеті. Тому саме до цього готувався і налаштовувався", – розповів Лесюк.
Напередодні визначився склад збірної України на чоловічу естафету. Окрім Лесюка, у ній візьмуть участь Дмитро Підручний, Богдан Борковський та Віталій Мандзин.
Олімпійська естафета серед чоловіків відбудеться у вівторок, 17 лютого. Гонка розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на "Чемпіоні".
Слідкуйте за подіями десятого змагального дня Олімпіади-2026 у текстовій онлайн-трансляції.