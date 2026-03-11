Суярко та Кравчук не здобули медалей у класичному стилі на Паралімпіаді-2026

На зимових Паралімпійських іграх-2026 розіграли комплект нагород у лижних перегонах. Чоловіки в класі спортсменів із порушенням зору змагалися на дистанції 10 кілометрів класичним стилем.

Україну в цій гонці представляли два спортсмени: Ігор Кравчук та Дмитро Суярко. Суярко фінішував на п'ятій позиції з часом 30:17.7. Відставання від лідера склало 2:14.1. Ігор Кравчук, завершив гонку на дев'ятому місці з результатом 32:32.2.

Чемпіоном став представник США Джейк Адікофф, який подолав дистанцію за 28:03.6. Срібну нагороду здобув фін Інккі Інола, а бронзову – швед Зебастіан Модін (30:07.9).

Паралімпійські ігри-2026. Лижні перегони. Чоловіки, 10 км, класичний стиль. З порушеннями зору:

1.🥇 Джейк Адікофф (США) – 28:03,6 2. 🥈 Інккі Інола (Фінляндія) +1:48,7 3. 🥉 Зебастіан Модін (Швеція) +2:04.3 ... 5. Дмитро Суярко (Україна) +2:14,1 9. Ігор Кравчук (Україна) +4:28,6

Нагадаємо, що раніше Дмитро Суярко на цих Іграх здобув бронзову медаль у парабіатлоні. Також він став шостим у класичному спринті, а у півфіналі спринту серед спортсменів із порушеннями зору посів третє місце, відставши від прохідної другої позиції на 6,3 секунди.

Також сьогодні, 11 березня, відбулися змагання на аналогічній дистанції серед жінок із порушенням зору. Україну представляла Романа Лобашева, яка посіла в підсумку дев'яте місце.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.