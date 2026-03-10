Ще три фінали без України: Драгун, Шишкова та Суярко зупинилися у півфіналі спринту в паралижних гонках

Українські паралижники Серафим Драгун, Оксана Шишкова та Дмитро Суярко не кваліфікувалися до фіналів у спринті Паралімпійських ігор 2026.

20-річний Драгун посів останнє шосте місце у першому півфіналі спринту в класі стоячи, показавши час 3:03.7. Українцю не вистачило 10,4 секунди до третього місця, щоб вийти до медального фіналу.

Зазначимо, що для Серафима це другі Паралімпійські ігри. У Пекіні-2022 Драгун посів 15-те місце у спринті.

Нагадаємо, що раніше вибув з боротьби Григорій Вовчинський. Досвідчений українець став 18-м і не пройшов кваліфікацію до півфіналу спринту в класі стоячи.

Фінал Паралімпіади-2026 у спринті цього класу розпочнеться о 14:45.

Без представництва України також відбудуться фінали спринту в класі з порушенням зору.

У півфінальному забігу українка Оксана Шишкова посіла четверте місце з відставанням 8,5 секунди від топ-2, що гарантувало вихід у фінал. У чоловічому півфіналі Дмитро Суярко став третім, до топ-2 йому не вистачило 6,3 секунди. Фінали у цьому класі розпочнуться о 15:01.

Таким чином, Україна зберігає представництво лише в одному фіналі – у класі сидячи за медалі боротимуться Олександр Алексик та Павло Баль. Фінальна гонка спринту цього класу розпочнеться о 14:29 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією четвертого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.