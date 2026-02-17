Вшосте в історії за сім турнірів: США та Канада розіграють "золото" Олімпійських ігор

У Мілані на арені "Palaitalia" завершився другий півфінал жіночого хокейного турніру Олімпійських ігор 2026. Збірна Канади мінімально здолала Швейцарію (2:1).

У фіналі канадки зіграють проти команди Сполучених штатів Америки. Американки впевнено розібралися зі шведками.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Півфінал, жінки, 16 лютого

Канада – Швейцарія 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Зазначимо, що ці збірні зустрічалися й на груповому етапі. Тоді перемога "Кленовим листкам" далася значно простіше – 4:0.

Представниці Північної Америки володіли перевагою й в цьому матчі. Статистика кидків це підтверджує – 46:8.

Голкіперка швейцарок Андреа Браедлі зробила 44 сейви. "Наті" мали не так багато шансів, але в третьому періоді повернули інтригу. Наприкінці гри команда Швейцарії навіть знімала Браедлі заради гри 6 на 5, але це не дало результату.

Жіночий хокей дебютував на Олімпіаді в 1998 році. Канада й США розіграють "золото" вшосте.

Лише в 2002 році до фіналу дійшла збірна Швеції, яка програла саме Канаді (1:4). Канадки мають невдачі в головному матчі: програвали США фінал 1998 та 2018 років.

Статистика жіночої збірної Канади на Олімпійських іграх Скріншот

На цьогорічному турнірі канадки поступилися "зірково-смугастим" на груповому етапі з рахунком 0:5. Збірна США загалом виграла всі 4 поєдинки групи, чвертьфінал і півфінал із загальною різницею шайб 31:1.

Ці ж збірні розіграли між собою і "золото" чемпіонату світу 2025 року. США переграли Канаду з рахунком 4:3 в овертаймі.