Розповідала про ігуан та ціни на каву: телеведуча Олімпіади вийшла в ефір у нетверезому стані

Богдан Войченко — 20 лютого 2026, 00:12
Австралійська телеведуча Даніка Мейсон стала вірусною після дивного прямого включення із Олімпіади-2026, а згодом навіть отримала хвилю підтримки за чесне вибачення.

Під час ранкового шоу Today на телеканалі Channel Nine журналістка вийшла в ефір із засніженого Лівіньйо. Вона розповідала про виступи австралійських спортсменів, але раптово почала плутатися в словах, говорити про ціни на каву в Італії, а потім несподівано згадала ігуан.

Глядачі помітили, що Мейсон ковтала слова та поводилася незвично. Ведучі в студії, серед яких був Карл Стефанович, списали це на сильний холод і вітер.

Утім уже наступного дня Даніка вийшла в ефір знову, і публічно перепросила.

"Я неправильно оцінила ситуацію. Не варто було пити перед ефіром. Особливо в таких умовах холод, висота, і я ще й не вечеряла. Я беру повну відповідальність. Це не той стандарт, який я для себе встановлюю", заявила вона.

Її відвертість викликала масову підтримку. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі публічно став на її бік, зазначивши, що часовий пояс і втома могли вплинути на стан ведучої.

Зазначимо, за останні два тижні Мейсон активно висвітлювала успіхи Австралії на Іграх, де команда здобула рекордну кількість медалей три золоті, дві срібні та одну бронзову.

Попри гучний курйоз, більшість глядачів стали на бік журналістки, підкреслюючи, що вона не сказала нічого образливого і просто залишилася людиною в емоційний момент великого спортивного свята.

Раніше повідомлялося, що пес, який увірвався у змагання з лижних перегонів, став зіркою соцмереж.

