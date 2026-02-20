Розповідала про ігуан та ціни на каву: телеведуча Олімпіади вийшла в ефір у нетверезому стані

Австралійська телеведуча Даніка Мейсон стала вірусною після дивного прямого включення із Олімпіади-2026, а згодом навіть отримала хвилю підтримки за чесне вибачення.

Під час ранкового шоу Today на телеканалі Channel Nine журналістка вийшла в ефір із засніженого Лівіньйо. Вона розповідала про виступи австралійських спортсменів, але раптово почала плутатися в словах, говорити про ціни на каву в Італії, а потім – несподівано згадала ігуан.

Глядачі помітили, що Мейсон ковтала слова та поводилася незвично. Ведучі в студії, серед яких був Карл Стефанович, списали це на сильний холод і вітер.

Утім уже наступного дня Даніка вийшла в ефір знову, і публічно перепросила.

"Я неправильно оцінила ситуацію. Не варто було пити перед ефіром. Особливо в таких умовах – холод, висота, і я ще й не вечеряла. Я беру повну відповідальність. Це не той стандарт, який я для себе встановлюю", – заявила вона.

Australian Olympic reporter Danika Mason was completely hammered on air and then issued an apology the next day. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/JE4dxWJFp1 — Vince Langman (@LangmanVince) February 19, 2026

Її відвертість викликала масову підтримку. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі публічно став на її бік, зазначивши, що часовий пояс і втома могли вплинути на стан ведучої.

Зазначимо, за останні два тижні Мейсон активно висвітлювала успіхи Австралії на Іграх, де команда здобула рекордну кількість медалей – три золоті, дві срібні та одну бронзову.

Попри гучний курйоз, більшість глядачів стали на бік журналістки, підкреслюючи, що вона не сказала нічого образливого і просто залишилася людиною в емоційний момент великого спортивного свята.

